Carlos Sainz, que acabó segundo, tras firmar una gran actuación,este domingo el Gran Premio de Canadá, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que la victoria "ha estado demasiado cerca como para estar satisfecho".

"No, la verdad es que no estoy satisfecho. (La victoria) ha estado demasiado cerca como para estar satisfecho; sobre todo con el ritmo que he tenido durante toda la carrera, que ha sido muy bueno", comentó Sainz, de 27 años, que este domingo firmó su undécimo podio en la Fórmula Uno -el quinto de la temporada y el noveno desde que milita en la escudería más laureada de la historia de la categoría reina- al acabar segundo una prueba que ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo y que reforzó su liderato al frente del Mundial.

"Ha estado demasiado cerca para estar satisfecho. Sin el último Safety Car a Verstappen le hubiera costado pasarme"

"Siempre fui un poco más rápido que Max (Verstappen), todo el rato. Y la estrategia ha sido crucial. Sin el último 'safety car' le hubiera costado pasarme, porque me iba a quedar fuera hasta el final; y no me iba cogiendo", opinó el piloto madrileño, que sigue quinto en el campeonato, con 102 puntos, 73 menos que el neerlandés.