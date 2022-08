Fernando Alonso y Lewis Hamilton han protagonizado un aparatoso incidente en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica que ha acabado con el británico pasando literalmente por encima del español y ha provocado el abandono del heptacampeón. Una maniobra que ha hecho estallar a Fernando por radio: "¡¡¡Qué idiota!!! Me cierra la puerta desde fuera. Habíamos hecho una salida impresionante. Este tío solo sabe pilotar cuando sale primero".

El asturiano se había puesto segundo en la salida y Lewis era tercero llegando a la primera frenada de Spa, en la curva cinco. Hamilton ha cogido la aspiración y se ha lanzado por el exterior a por Alonso, pero no le ha dejado espacio. "Es desafortunado, pero así es el automovilismo. Lo he dado todo para adelantar por fuera en la curva 5. Simplemente no dejé suficiente espacio, es un error y he pagado un precio por ello", ha reconocido Hamilton tras la carrera.

Culpa admitida

El británico ha asumido la culpa del impacto y ha pedido perdón a su equipo pero no le ha gustado nada la reacción de Alonso. "Sé lo que ha dicho Fernando, todo el mundo habla de eso. Realmente no tengo respuesta para ello, prefiero no hacer comentarios al respecto. Hemos tenido diferentes resultados en nuestras carreras. Sé cómo se sienten las cosas con el calor del momento y es bueno saber lo que piensa de mí. No ha sido intencional y asumo la responsabilidad, eso es lo que hacen los adultos", ha subrayado Lewis.

Hamilton ha asegurado que no piensa disculparse con Alonso: "Iba a hacerlo pero no lo haré después de escuchar lo que ha dicho por radio".