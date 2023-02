Queda menos de una semana para que arranque la temporada 2023 en la Fórmula 1. La ilusión se ha desatado entre los fans españoles del Gran Circo tras los test de pretemporada en Bahrein. El buen comportamiento de un Ferrari en el que Carlos Sainz parece sentirse cómodo para luchar con los Red Bull y que el AMR23 de Fernando Alonso parece un coche rápido y con potencial han disparado las expectativas nacionales.

Muchos se aventuran a hablar de doblete español en el podio de Bahrein en el estreno de la temporada. Ferrari debe estar tras los Red Bull, pero son palabras mayores aseverar con rotundidad que Alonso también lo estará con lo que supone, superar a los dos Mercedes, a un Ferrari y a uno de los Red Bull. Casi nada para un equipo que crece, pero en la Fórmula 1 es difícil dar un salto tan grande.

No obstante en la parrilla hay ojo avizor con el asturiano y con Aston Martin. El primero en apuntar hacia el alto rendimiento del Aston Martin ha sido Toto Wolff. "Según nuestros cálculos, el Aston Martin podría terminar en segundo lugar", asegura el jefe de Mercedes AMG Petronas en unas declaraciones en AMUS. Aunque precisamente una de las escuderías que suelen sorprender tras pretemporadas algo discretas es la Brackley.

También en Red Bull son conscientes de que sus colegas de Silverstone junto con Fernando Alonso han dado un salto mayor al esperado, aunque solo sea para liderar el grupo medio de la parrilla de F1 en 2023. "Creo que han dado un gran paso. Parece que su concepto de coche les ha hecho avanzar", asegura el manager de Red Bull, Chris Horner.

Pero en Aston Martin rebajan las expectativas ya que hasta el próximo sábado en la clasificación no verá el rendimiento real de los monoplazas de 2023. "Creo que Fernando lo ha dicho ya, no hay milagros en la F1. No debemos perder de vista nuestros objetivos. Nuestra meta era dar un paso adelante en el rendimiento del coche y ese sigue siendo nuestro objetivo", explica Mike Krack tras los buenos resultados del AMR23 en la pretemporada