"Alonso es la mejor opción para Mercedes en 2025"

Desde que el siete veces campeón del mundo anunciara que dejaba Mercedes, la lista de posibles pilotos para recalar en la escudería alemana no para de crecer. Pat Symonds, director técnico de la F1, ha valorado el papel que podría hacer Fernando Alonso en Mercedes.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha declarado que no tiene prisa para elegir el nuevo piloto de la escudería, pero la lista de futuribles y de rumores sobre quién será el elegido no para de aumentar. La última persona en pronunciarse ha sido nada menos que el director técnico de la F1, Pat Symonds.

Symonds no se ha quedado corto en alabar la figura de Fernando Alonso. En declaraciones para el pódcast 'F1 Beyond the Grid', ha asegurado que el asturiano sería la mejor opción para Mercedes: "Le tengo en alta estima. Creo que es tremendamente rápido. Si buscas a alguien que pueda conseguir los mejores resultados en 2025 y a su vez ayudarte a construir el nuevo coche de 2026, con unas reglas técnicas totalmente nuevas, entonces él es tu hombre", afirmó.

Alonso, en el circuito de Albert Park / AP

Problemas para Russell

Pese a considerar que puede ser la mejor opción tanto para la escudería como para el piloto, la incorporación del asturiano a Mercedes podría desencadenar un problema. La figura de George Russell podría verse devaluada, ya que podría estar durante la temporada en la sombra de Fernando: "Acabarás teniendo un problema... y ese problema es George. Lleva ahí un par de años y puede pensar ¿qué voy a hacer ahora? La gente siempre subestima lo importante que es la continuidad", reconoció.

Alonso es la mejor opción para Mercedes, pero Symonds añade que la escudería siempre debe de pensar en el futuro, no solo en el momento: "Cuando ingenieros y pilotos trabajan juntos, es muy importante [la continuidad]. Tienes que asegurarte de que los ingenieros están bien distribuidos entre los pilotos. Tienes que asegurarte de que tienes preparada la planificación para el sucesor. Si yo fuera Toto, ficharía a Alonso, pero también pensaría en cuál debería ser el siguiente paso. Porque tienes que pensar cuidadosamente en todo", añadió.