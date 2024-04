La radio más viral de Alonso: "¡Ya no sé qué hacer!"

Fernando Alonso volvió a cuajar una clasificación brillante, luchando con los Ferrari y los McLaren en busca de la mejor posición de salida para la carrera de este domingo en el GP de Japón.

Terminó marcando el quinto mejor tiempo en una Q3 en la que el asturiano exprimió al máximo su AMR24. "Ya no sé qué hacer para ir más rápido, pensaba que ya era una vuelta buena" afirmaba Alonso en la radio del equipo cuando le explicaban que marcaba el séptimo mejor tiempo a solo cinco minutos para el final.

Y una vez más, lejos de tirar la toalla, calzó un nuevo juego de neumáticos y se marcó una de esas vueltas solo al alcance suyo.

Sí, he dicho eso por la radio y he hecho una de esas vueltas por encima de las posibilidades y ha salido bien, mientras que en Melbourne en la curva 6, no ocurrió y dañé el suelo. Son de esas vueltas en el límite del bien y del mal que pueden salir cruz y hoy ha salido cara", confesó tras la prueba el piloto español.

"Soy optimista para la carera porque tenemos a uno de los mejores pilotos de la historia, lo que es una ventaja. Veremos hasta donde llega. Dijo que no podía hacer mucho más y aun así lo hizo, pero no se si lo sabéis, pero en la radio estaba muy aliviado por hacer 28.6, ha sido muy fuerte, desde luego lo mejor de hoy" aseguraba por su parte, Mike Krack, el jefe del equipo.