El enfado de Alonso y 'palazo' con amenaza a la FIA

Fernando Alonso ha terminado muy enfadado tras ser penalizado con 10 segundos y 3 puntos en la superlicencia en la carrera sprint de este sábado en China. El español, que se ha retirado por un pinchazo después de tocarse con Carlos Sainz cuando ambos peleaban por la tercera plaza a tres vueltas del final, no se ha visto afectado por la sanción en cuanto al resultado, peró sí en los puntos de su carnet y ha lanzado una advertencia a la FIA: "Quizá en la próxima sprint no salgo a correr".

Alonso aseguró, en declaraciones a DAZN, que “estas sanciones no se entienden y yo no (las) comparto”, especialmente en el caso de los puntos: “Vuelve a ser una sanción tan increíble, sin precedentes, pero ellos (la FIA) tienen el poder y no queda otra que acatar sus decisiones y seguir adelante”.

El asturiano ha reflexionado: “Te hace pensar incluso si en la siguiente carrera al sprint quieres salir a correr, porque por los puntos que se dan (un máximo de ocho) y que los neumáticos que utilizamos no los vamos a tener mañana (en la carrera completa del domingo), casi que igual merece la pena no salir”.

Alonso se ha visto “bastante competitivo en la sprint”, disputada en seco, pero tras su rifirafe con Sainz ha sido el único piloto en abandonar al sufrir un pinchazo en la rueda delantera derecha. Sainz , que también ha sufrido daños en el lance y ha terminado lejos del podio, en quinta posición, ha acusado a Fernando de ser "demasiado optimista en su maniobra para devolverme el adelantamiento, lo que nos ha costado la carrera a ambos".