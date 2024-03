El UPV Léleman Conqueridor tendrá que esperar para confirmar los ‘playoffs’

El UPV Léleman Conqueridor no pudo vencer al CV Guaguas y el equipo de Marcos Dreyer tendrá que esperar para confirmar su presencia en los ‘playoffs’ a los resultados de sus rivales directos o a la próxima jornada para estar en la pelea por el título. El cambio de sistema de los locales no valió en el primer set pero ayudó a que los valencianos forzaran al equipo canario a tener que sacar su mejor versión para llevarse los tres puntos.

La afición respondió a la llamada del equipo en una tarde que comenzó con minuto de silencio en honor a las víctimas del incendio de Campanar. El arranque despistado de los valencianos, que cambiaban el sistema para jugar con Facundo Funes de líbero y Carlos Nieves de receptor no acababa de cuajar ante un Guaguas que, pese a la derrota en Champions, no mostró debilidad en ningún momento. La superioridad fue tal que los valencianos no llegaron a quince puntos y el primer parcial fue plácido para el conjunto canario (14-25).

Con los ataques de Javier Monfort y Armando Danger aceleraba el conjunto de Marcos Dreyer con la intención de igualar el encuentro. Sin embargo, Guaguas sacaba a relucir su saque para comprimir el marcador y contrarrestar el buen juego de los locales un sábado más bien respaldados por su afición. Al potencial desde los nueve metros se unía el siempre efectivo Wallyson Bezerra, una de las estrellas de la competición liguera con su potencial en la ofensiva. El equipo de Sergio Miguel Camarero dominó, pero en el tramo final con el saque del opuesto cubano Danger el tanteador se comprimía hasta el 23-23. Ahí serían los canarios más decisivos y acabarían llevándose el set con una invasión protestada de Vicente Monfort (23-25).

Jugadores del UPV Léleman Conqueridor / F. Bustamante

En el tercer set el talón de Aquiles de Conqueridor volvería a aparecer una vez más en forma de recepción. Guaguas volvió a dominar hasta el tramo final gracias a su saque, pero el carácter de los valencianos aparecería en el tramo final de nuevo para acercarse a los líderes de la Superliga. De nuevo apoyados en Bezerra y con el respaldo de Zonca y Diedhiou, los canarios controlaban la diferencia y acababan llevándose el encuentro con un 22-25 final. De esta manera los canarios vuelven a sumar de tres en tres y Conqueridor tendrá que esperar un poco más para certificar su presencia en ‘playoffs’.

Volei Villena Petrer

Por su parte, el otro representante de la Comunitat Valenciana en Superliga masculina, el Volei Villena Petrer, descendido matemáticamente desde hace jornadas, sumó una nueva derrota por 0-3 ante el Conectabalear Manacor. Los alicantinos se encontraron a un equipo balear que pelea por el último billete a los playoffs, y que con esta clara victoria (19-25, 15-25, 21-25) iguala los 22 puntos del octavo clasificado, un CVSan Roque que cerrará hoy la jornada con la visita del segundo clasificado, el Grupo Herce Soria (12:00 horas).

Próxima jornada

La próxima jornada, penúltima de la fase regular de la Superliga, el UPV Léleman Conqueridor y el Volei Villena Petrer jugarán a domicilio. Los de Marcos Dreyer visitarán al CVMelilla dispuestos a alcanzar la sexta posición, y los de Tino Callado a un Arenal Emevé que apura sus opciones de playoffs en las dos jornadas que restan.