El Valencia Basket cierra la renovación de Jaime Pradilla

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el ala-pívot internacional español Jaime Pradilla (2.02m, Zaragoza, 03/01/2001, 23 años) para extender el contrato que le une con la entidad taronja para tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2027. El interior aragonés está atravesando su cuarta temporada defendiendo la elástica taronja y recientemente ingresó en el Top-20 en el histórico de partidos disputados con Valencia Basket con 218 encuentros jugados hasta el momento.

Dentro de un crecimiento exponencial curso tras curso, esta temporada ha subido sus prestaciones en la eficacia en el tiro de dos puntos y especialmente en su contribución al rebote, lo que le está permitiendo hacer sus mejores números de siempre en la Turkish Airlines EuroLeague. Desde el mes de febrero, ha dado un paso adelante con los problemas del equipo taronja en el juego interior ayudando además en la posición de pívot y ha subido sus números hasta los 5,2 puntos con un 61,7% en tiro de dos, 4,6 rebotes y 8,2 de valoración en los últimos nueve partidos.

De Zaragoza a Valencia

Jaime Pradilla llegó a Valencia Basket en julio de 2020 después de brillar con Casademont Zaragoza en la la Fase Final de la Liga Endesa que se jugó en la Fonteta tras haberse pasado la primera parte de esa campaña cedido en Palencia. Jaime llegó a las categorías inferiores del equipo aragonés en categoría infantil de la mano de Luis Arbalejo, con el que ahora se ha reencontrado en Valencia Basket. Tras destacar en todas las etapas de formación, se estrena en acb con el equipo zaragozano con 17 años en la campaña 2018-19 y tras solo diez partidos en la máxima categoría, año y medio después, con 19 años en el DNI, se incorpora al Valencia Basket para dar sus primeros pasos en la Turkish Airlines EuroLeague y participar en 28 partidos de acb con la elástica taronja.

El curso 2021-22, en el que compaginó acb y EuroCup ha sido su mejor campaña hasta ahora a nivel estadístico con 7,5 puntos y 3,2 rebotes para 8 de valoración en acb y 8,7 puntos, 4 rebotes y 10,9 créditos en la segunda competición europea. Este curso está en sus mejores cifras de eficacia en el tiro de dos tanto en la Turkish Airlines EuroLeague (64,4%) como en la Liga Endesa (69,8%) y también ha subido significativamente su aportación en el rebote (3,3 en acb y 3 en Euroliga) para una tarjeta global este curso de 3,8 puntos y 3,2 rebotes para 5,8 de valoración.

Internacional con España

Pradilla ya había sido internacional con las categorías inferiores, con dos oros europeos en su palmarés (en el U16 de 2016 y en el U18 de 2019) aunque con su llegada al equipo taronja le llegó la oportunidad de consolidarse con el equipo nacional de España hasta colgarse el oro en el Eurobasket de 2022, ser el jugador más valorado del equipo nacional en las ventanas de hace unas semanas en febrero y acumular ya 25 internacionalidades. Jaime se estrenó con España el 26 de noviembre de 2021 en la fase de clasificación para el Mundial de 2023 con un triunfo en Macedonia del Norte y al final de esa temporada entró en la lista definitiva para el Eurobasket 2022, donde se proclamó campeón ganando a Francia en la final por 88-76 y siendo titular en los últimos partidos del equipo nacional, incluyendo el partido por la medalla de oro ante los galos.

Jaime Pradilla, felicitado por Justin Anderson tras una acción ante el Barça en La Fonteta / F. Calabuig

Pradilla valora su renovación

Tras rubricar el contrato que extenderá su experiencia taronja hasta un mínimo de siete temporadas, el ala-pívot aragonés se mostraba “muy contento por la confianza que me da el Club, que me da toda la gente todos los días. Contento de poder seguir en este gran Club y en esta gran ciudad que me da todo su apoyo todos los días”.

Pradilla ha evolucionado desde el joven que llegó a Valencia en 2020 hasta el internacional absoluto con España que es en la actualidad en una evolución que va a seguir haciendo como taronja: “Al final lo que buscaba al venir aquí con 19 años es ir creciendo poco a poco. Sabía que era un paso muy grande pero también que con trabajo y esfuerzo podría cumplir uno de mis sueños. Agradecido al Club por confiar en mí, por ayudarme a seguir creciendo. Y contento de poder, con estos tres años, ojalá poder ver el pabellón nuevo lleno”.

Aunque esta ampliación hasta 2027 lleva la vista al futuro a medio y largo plazo, Pradilla pone la vista en el futuro a corto plazo con la recta final de su cuarta temporada como taronja: “El equipo está bien, está con ánimos. Ayer demostramos contra el Barça que tuvimos muy buenos minutos. Estuvimos muy bien durante mucho rato. Es verdad que en la segunda parte tuvimos ahí un pequeño bajón pero el equipo está con ganas, tiene hambre por todo y tiene esas ganas por estar en lo más alto de la Liga acb, que es muy importante para nosotros, y de pelear para intentar estar en ese playoff o play-in de la Euroliga”.

Pívot ante las lesiones

La situación física del equipo ha llevado a Jaime a tener que jugar en posición de pívot, y no solo no ha bajado rendimiento, sino que incluso lo ha subido. Una muestra clara de su polivalencia en la rotación interior y de su voluntad de adaptarse a las necesidades del equipo. El ala-pívot taronja confesaba que “Luis me conoce muy bien, he coincidido con él en la cantera de Zaragoza y toda la vida me ha visto jugar de cinco. Y ya en mis últimos años irme más hacia el cuatro. Ahora estoy intentando ayudar al equipo en todo lo que puedo, al final es una posición que yo he hecho en categorías inferiores. Soy un cuatro, es donde me encuentro más cómodo, pero si el equipo necesita en un momento dado que juegue al cinco o que juegue en otra posición, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y luchar por todos los balones y por todo”.