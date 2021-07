Ha sido una de las protagonistas de Supervivientes 2021. Aunque fue una de las primeras en ser expulsada inicialmente de la isla para instaurarse en un concurso paralelo durante varias semanas, Lola regresó a España en medio de la polémica. La joven saltó a la fama por liarse con todo el que le hacía un poco de caso en la casa de 'La Isla de las Tentaciones', poniéndole los cuernos repetidamente a su entonces novio. Eso sí, entre lagrimones.

Quizá con su CV televisivo, la buena de Lola era carne de cañón para que el karma le devolviera parte del daño causado en materia emotivo-sexual. Por el momento parecen ser sólo rumores, pero estos apuntaban directamente a Iván, su pareja y quien acudió a Honduras para darle una agradable sorpresa. Bueno, dos, que además de la visita tuvo un encuentro bajo una sábana, que 100 días a palo seco no deben ser fáciles de llevar para nuestra amiga Lola.

"Llevo ocho meses de relación junto a él y todavía no conozco a ninguna chica de su círculo cercano. Es un tema del que no tenía conocimiento y del que tengo que hablar bien con él para conocer su versión de los hechos porque después de disfrutar la mejor experiencia de mi vida no quiero decepcionarme". Varios de los presentes parecían saber más que ella de lo sucedido (o de lo que no sucedió). Alexia Rivas intentó tranquilizarle rápidamente, aunque no fue la única.

Los nervios se apoderaron de la sonriente concursante, que aceptó la propuesta de Jordi González de salir un momento para llamar por teléfono fuera de cámaras. "He hablado con Iván y me ha tranquilizado y sé que no hay nada raro. Además, él tiene todas las conversaciones y no hay nada. Mis padres también me han dejado muy tranquila porque confían en él. Confío en mi pareja, porque me ha demostrado mucho". Bueno, desde aquí sólo esperamos que le demuestre más de lo que ella demostró a su ex Diego en tres años.