Mucho se ha especulado en los últimos años con la relación que mantienen Ana Rosa Quintana y Belén Esteban. La reina de las mañanas es el principal buque insignia de Telecinco al barrer a todos sus rivales en la franja de las mañanas e incluso mediodía.

Por la tarde la cosa cambia, ya que Sálvame se encuentra en una crisis de resultados que se refleja en un dañado share. Sin embargo, sorprende que todavía la cadena estrella de la telebasura no haya decidido tomar cartas en el asunto. En este sentido, quien más peligro corre es Carlota Corredera, posiblemente la presentadora que más antipatía genera de toda la parrilla de televisión.

Hace pocas semanas se dio a entender que a Belén Esteban no le caía muy bien Ana Rosa tras traicionarle un micro abierto con el que no contaba. Ahora, la cosa podría cambiar. Fue precisamente Quintana quien le contrató y confió en ella como contertulia habitual antes de que fichara definitivamente por Sálvame para formar parte de los colaboradores más veteranos. La 'princesa del pueblo', sin embargo, nunca ha llegado a despegarse de sus orígenes, que no son otros que Jesulín de Ubrique. Y mira que ha llovido. Sea por unos o por otros, el hecho de que tengan una hija en común hace que, actualmente, sigan generando noticias.

Pechos o estudios, la disputa de Belén Esteban

Poniendo en contexto. María José Campanario acudió junto a la hija que tiene con Jesulín a una clínica de estética para comprarse unos pechos. Aunque sólo tiene 18 años, la niña tiene ese capricho y sus padres han decidido concedérselo para que siga creciendo como 'influencer'. En el otro lado de la balanza se encuentra la hija que comparte Belén con el torero/cantante y de la que la colaboradora de Sálvame asegura que su padre ni le ha pagado la mitad de los estudios. Esto, evidentemente, genera una clara diferencia entre cómo trata a cada una de sus hijas. “A mí lo único que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague la mitad de la carrera. Ahí se demuestra que hay hijos de segunda", afirmaba en antena.

"Si tú tienes hijos de distintas relaciones, los hijos deben ser todos iguales. Y si le das una cosa a uno, se la das a los otros. Hay veces que no se puede y puedes compensarlo luego. No puede ser tener hijos de segunda. Creo que los padres tenemos la obligación de tratar a todos los hijos por igual”, opinó Ana Rosa en su programa, mostrándose totalmente del lado de quien fuera su empleada, Belén Esteban.

La respuesta de la madrileña no tardó en llegar y, además, de la manera esperada: "A Ana Rosa le doy las gracias, tiene toda la razón. Quiero darle las gracias a ella y a mucha gente. Yo empecé con Ana Rosa y trabajé con ella nueve años".