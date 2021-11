Era el último secreto por desvelar de la edición de la Isla de las Tentaciones 4, que se emitirá próximamente en Telecinco. Ya conocíamos la identidad de cuatro parejas y nos faltaba por ponerle cara a la quinta en cuestión: se trata de Rosario Cerdán y Álvaro Boix, que ya podemos ver en la última promo lanzada por Mediaset.

Hasta ahora se habían confirmado cuatro relaciones: Zoe y Josué, Gal·la y Nico, Tania y Alejandro y Sandra y Darío, a los que ahora se suman dos nuevos participantes que permanecían en el anonimato pese a aparecer en dicha promoción. Ellos son Álvaro Boix y Rosario Cerdán, dos jóvenes de Elche (Alicante) que llevan meses exhibiendo en las redes sociales lo mucho que se quieren. A diferencia de otros concursantes, la quinta pareja de las nueva edición del reality no tienen pasado televisivo pero prometen no defraudar. "Que yo vea que a mi chica le están comiendo el cuello el primer día... O sea, ¿mañana qué va a pasar?", se queja él en el vídeo promocional desvelado hasta ahora.

La cuarta edición de 'La Isla de las Tentaciones’ promete y mucho. Eso de que ya nos esperamos lo que va a pasar y que ya no ilusiona tanto como al principio es una mera excusa. Mitele Plus ha emitido en exclusiva un avance de su próxima temporada y no podemos esperar más para ver todo el drama, porque va a ser mucho.

Nueva Villa para esta edición

En esta edición desaparece Villa Montaña y da paso a Villa Paraíso, que será la segunda localización del programa junto a la ya conocida Villa Playa. Además, según hemos descifrado en el avance, la dinámica del reality puede haber cambiado, ya que una de las parejas se encuentra en la playa separada por un cristal. ¿Es una de las novedades de esta edición?