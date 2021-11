El Chiringuito es uno de los espacios de actualidad y contenido deportivo más vistos en España a nivel televisivo. Sus colaboradores y redactores son reconocidos en las redes sociales, bien por los vídeos que se convierten virales o por que en algún momento han tenido alguna polémica en las redes.

Esta vez un ex trabajador de El Chiringuito es el que ha querido dar su versión y que se conozca su experiencia en el programa. ¿Cómo es Pedrerol? ¿Qué vivió en El Chiringuito?

Un youtuber llamado Mowlihawk ha entrevistado a Adrián Contreras, antiguo periodista de El Chiringuito tras hacer las prácticas allí y que se marchó del programa.

“Me fui yo. El Chiringuito para Pedrerol es lo máximo y no te puedes salir de la línea del programa. Pedrerol trabaja por y para 'El Chiringuito'. Es un tío muy exigente. Lo admiro más como periodista que como persona", ha desvelado sobre el programa

"¿Cómo persona no vale nada?" "No es que no valga nada pero... no puedo decir que sea mi amigo, no tengo trato con él. No tengo buena relación", explicó el periodista

"No es de mandar mucho (Pedrerol), pero cuando está Pedrerol en la redacción es otro ambiente de cuando no está. Su cabeza funciona 24/7. Era muy exigente", aseguró sobre cómo es Pedrerol