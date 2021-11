El universo canino te sorprenderá. Tanto para bien, ya que los perros son como se suele decir muchas veces el "mejor amigo del hombre", como para mal.

Cuidar de tu mascota a veces te llevará a sustos. Los comportamientos de nuestras mascotas muchas veces son impredecibles y a veces nos obligan a estar en alerta.

Por ejemplo... ¿Se ha comido tu perro un chicle? Tranquilo. Te damos los trucos y consejos de cómo debes comportarte.

Mi perro se ha comido un chicle. ¿Qué hago?

Si es un chicle normal de mascar con azúcar lo normal es que no ocurra nada. Un chicle con azúcar normal o con otros edulcorantes no tóxicos no debería producir ninguna reacción tóxica en nuestra mascota.

Eso sí, podría vomitarlo a las horas. Lo más recomendable en todo caso será siempre ir al veterinario.

Remedios caseros si tu perro se come un chicle

No tienes que hacer nada bajo ningún concepto. No tengas ningún remedio casero ni tampoco has de inducir el vómito de tu mascota. Solo observarlo y si hace algún extraño llevarlo corriendo a un veterinario. Podría incluso asfixiarse.

Las claves están en los tiempos. Puedes probar a meter los dedos en la boca de tu mascota e intentar sacárselo.

Evita darle más comida para evitar que se trague el chicle

No se recomienda darle comida para "mejorar su digestión" o "para reducir el riesgo" de asfixia. Tampoco has de darle medicamentos.