La sociedad española no está todo lo unida que debería y a diario pueden verse ejemplos prácticos en todas las localidades. La última y quizá de las más virales se ha producido en Cataluña, donde un repartidor perdió la paciencia con un hombre que se negó a darle los datos necesarios en español. El trabajador, bajó de la furgoneta con el paquete y solicitó el DNI al hombre, que lo dio en catalán. El primero intentaba rellenar la ficha interactiva del receptor, pero no entendía algunos números en catalán, por lo que le solicitó que se los diera en español para poder realizar su trabajo, algo a lo que se negó en protagonista de manera rotunda. La reacción del trabajador no fue menos polémica, ya que le dijo que entonces no se lo podía entregar, dando el envío por rechazado y montándose de nuevo en su furgoneta para seguir con su jornada laboral.

📹 Gerona pic.twitter.com/yVWjmgnOPH — SocialDrive (@SocialDrive_es) 30 de noviembre de 2021 Las redes sociales han ardido con lo sucedido. Algunos atienden a que el trabajador no es catalán y que es deber de todo español conocer la lengua castellana por encima de cualquier autonómica. Otros recriminan al repartidor que debe conocer el catalán si vive en Cataluña e incluso piden su despido de la compañía. Por otro lado, son muchos los que afirman que los extremos han llevado a que algunos ciudadanos se radicalicen y pequen de xenofobia hasta el punto de no querer hablar en español. Por cierto, ¿habrá recuperado su paquete? Quizá sea lo de menos.