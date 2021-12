El próximo 22 de diciembre, como de costumbre, el Teatro Real de Madrid será testigo de la celebración de la Lotería de Navidad 2021.

Un día muy especial y señalado en el calendario de los españoles. ¿Y si este año...? Muchos españoles, fieles a la tradición de comprar papeletas y décimos, comparten con sus seres queridos/amigos algunas participaciones con la intención de compartir futuribles premios.

Ahora bien... ¿Qué pasa si no se ha pagado y luego toca? Los expertos recomiendan tenerlo todo bien 'atado' antes del sorteo. Además, ya lo dice el dicho: "Si no se paga, no toca".

¡Sin temor a ser desconfiados, los expertos advierten de ciertas prácticas que puedes/debes hacer para evitar perder dinero con un hipotético premio en la Lotería de Navidad.

Compartir décimos de Lotería de Navidad por Whatsapp

Para evitar líos con aquellos que no han pagado todavía su participación (siempre hablando de hipotéticos casos) esto es lo que debes hacer.

En primer lugar, crear un grupo de WhatsApp con todos aquellos que van a participar en el décimo. El nombre del grupo debe quedar claro. Es una especie de "concepto".

Todos los integrantes del mismo tendrán, posteriormente, que poner un comentario con la cantidad de dinero que juegan del décimo, su nombre completo y su DNI. También se tendrá que publicar en dicho grupo una foto del décimo en cuestión. Sea como sea, pero el número tiene que estar MUY CLARO antes del sorteo.

Y puede parecerte una exageración, pero si es posible haz un pantallazo por si posteriormente un problema técnico impide recuperar la conversación. Dicho pantallazo compártelo por correo electrónico con todos los miembros del grupo.

Terminaciones con más opciones para que te toque el Gordo

El puro azar. Ahora bien, de acuerdo a las bases de datos históricas de combinaciones premiadas existen posibilidades de que con ciertos números tengas más opciones de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad.

Solo hay dos números que han obtenido el gordo en dos ocasiones: 15640 (los años 1956 y 1978) y el 20297 (los años 1903 y 2006). Estas son las opciones con más opciones reales de premio Gordo asegurado de acuerdo a los registros, que comenzaron el año de la inauguración del concurso, 1812.

Ahora bien, hay cifras que han tenido históricamente más suerte que otras. El número 5, según las estadísticas de Loterías y Apuestas del Estado, es el más afortunado en la Lotería de Navidad, es la terminación del Gordo más repetida en los más de 200 años del tradicional sorteo: 32 veces. El 4 y el 6 son los otros dos más premiados: 27 ocasiones.

Además, hasta en 4 ocasiones el premio ha recaído en combinaciones acabadas en tres dígitos iguales: 25444, 25888, 35999 y 55666.