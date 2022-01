Esto no lo vimos venir. O sí. La pareja formada por Anabel Pantoja a Omar Sánchez ha roto. El matrimonio hizo aguas antes de sellarse y ahora habrá que ver el rédito que sacan uno y otro personaje por su cuenta.

Cuatro son los meses que ha durado un matrimonio presumiblemente muy esperado. Como quien vuelve de una guerra pudo llegar Omar Sánchez de la isla de Supervivientes para casarse con su amada Anabel Pantoja. Y decimos como quien vuelve de una guerra porque ya se sabe que es una experiencia que te cambia. Así debió percibirlo nuestra amiga Anabel, según se desprende de sus palabras: "Cuando vuelve de 'Supervivientes', yo estoy cambiada y él está tocado. Estábamos a un 60% por mi parte, no sé por la de él. Yo lo organicé todo. Él es un gran hombre, a lo mejor quien no ha estado a la altura he sido yo. Pero es verdad que lo veía todo muy dormido. Yo quería movimiento, yo con mis proyectos y él con los suyos", afirmó en el programa de telebasura Sálvame. Ejem. Pantoja dice que estaba cambiada... y por aquí es donde empiezan a salir rumores de infidelidad por parte de la sobrinísima al pequeño surfista.

"Después de la boda no me pude ir de luna de miel, que me hubiera venido muy bien. Me pasó algo personal y me marcó. Lo pasé yo sola", ha desvelado la colaboradora habitual de Telecinco respecto a una gripe que tuvo. De lo que no habló en el momento es de los rumores que aseguran que hay terceras personas por su parte

Omar, ¿corneado por su mujer?

Omar no dice ni mu por ahora, pero Kiko Matamoros, sí. "Anabel tiene una relación con otro hombre desde hace dos meses. Ha perdido la cabeza por él", afirmó rotundo el popular colaborador.

Vamos, que le habría puesto unos buenos cuernos a Omar mientras este las pasaba canutas en la isla. Poco después y ya en redes sociales, Anabel Pantoja desmentía esto al asegurar que la persona con la que le están vinculando es su entrenador y amigo, con quien de vez en cuando se va de cenitas y planes más allá de hacer deporte.