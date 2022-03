Iker Casillas se ha llevado un buen troleo en su Instagram. El ex portero del Real Madrid y de la Selección española sufrió las bromas de ex compañeros y amigos en su última publicación en la citada red social. Todo porque Casillas está intentando desconectar durante estos días.

El de Móstoles ha compartido una imagen desde el mundo rural tras visitar su pueblo durante estos días. Durante las últimas semanas Casillas ha sido noticia por su supuesta relación con la modelo Rocío Osorno. Así que ha aprovechado para limpiar la mente pero ha recibido las burlas de sus seguidores y conocidos.

El mensaje con el que ha acompañado su ‘selfie’ era: “Lo rural mola! Bendita tranquilidad! Feliz sábado”.

Poco han tardado en comentarle en Instagram. El primero Piqué que aprovechó la ocasión para devolverle una mofa anterior de Casillas al azulgrana sobre su ‘look: “Parece que te haya atropellado un tren...” Sin embargo Piqué no fue el único pues Borja Fernández, otro ex compañero en el Real Madrid, ha sido todavía más duro: “Hostia, lo del filtro de viejo ya no se lleva"

¿Una nueva ilusión para Iker?

La revista Lecturas ha publicado que el ex guardameta madrileño tiene una nueva ilusión. Se trata de Rocío Osorno. La sevillana de 34 años es una conocida influencer y una empresaria de éxito con su propia marca de ropa. Al igual que Iker tiene dos hijos y está divorciada desde 2020.