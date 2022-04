Una de las partes de la casa más engorrosas de limpiar son los espejos. Esta tarea puede ser muy ardua, porque casi siempre queda algún rastro o incluso se empañan. La solución a esto no es utilizar productos en excesiva abundancia, sino adoptar una técnica adecuada. Además, hay algunos trucos para mejorar el resultado.

Es un secreto a voces que el mejor utensilio para esta limpieza no son los trapos, sino el papel de periódico. La ventaja de este material es que no suelta pelusas sobre el objeto en cuestión, ya estemos hablando de un espejo o de otro tipo de ventanas, cristales o superficies delicadas en las que no queremos dejar imperfecciones.

El mejor truco para limpiar los espejos

El mejor consejo es encontrar la mezcla más adecuada. Esta incluye agua, un jabón apto para espejos... y vinagre blanco. Este es el "ingrediente" secreto para mejorar la eficiencia de la limpieza. A continuación debemos empapar una hoja de periódico con esta combinación para limpiar la superficie y pasar después otra página para secarla.

Si no dispones de vinagre o el olor es un gran inconveniente, hay otro elemento menos efectivo pero que puede servir: el zumo de limón. Por otro lado, para quitar las manchas más resistentes sí puedes optar por trapos, siempre que sean de microfibra. Podrás humedecerlos con alcohol y frotar sin que deje marca ni pelusas.

Y hay más: también existe un truco para evitar que se empañen los espejos. Este consiste en esparcir espuma de afeitar por la superficie y limpiarlo después con un paño. En los instantes posteriores a este proceso no se generará vaho, así que podrás ducharte tranquilamente con agua caliente y al salir ver tu reflejo impoluto.