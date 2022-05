Toca renovación en Mercadona. El supermercado valenciano sigue con su apuesta de ir cambiando de productos constantemente, pero para lanzar novedades también hay que sacrificar otros artículos que, aunque para algunos puede que fueran imprescindibles, no acababan de ser éxitos de venta. Eso si, con estos cambios nunca llueve a gusto de todos.

Uno de esos productos que ya no están, y que todo apunta a que será un adiós para siempre, son unas galletas, que eran una clara imitación de los famosos filipinos. Se trata de las galletas Roditas bañadas en chocolate con leche, aunque sí que se mantienen en versión de chocolate negro y chocolate blanco. Este, no es el único producto que algunos van a echar en falta para el desayuno o la merienda, pues se suma un clásico té inglés que ya no se podrá comprar más en sus supermercados. Aquellos que disfrutaban de este ritual, tendrán que rebuscar alguna alternativa en su estantería de infusiones.

Otra de las secciones afectadas es la de aperitivos. Mercadona ha fulminado el snack de trufa. Estos panecillos son una delicatessen que, de momento, no se podrá degustar más. Igual que pasa con el gazpacho andaluz. Sin duda, es uno de los que más se va a echar de menos mucha gente porque era el primer plato de muchos menús españoles, que tendrán ahora que elegir entre sus otras variedades: gazpacho fresco, tradicional o blanco de almendras.

Por otro lado, también prescinde de una bebida saludable, que a partir de ahora tampoco podrá comprarse en los supermercados valencianos. Se trata de la bebida de soja light. Sin embargo, podrán seguir tomándola en sus variedades zero, normal, con sabor a vainilla y con gusto a chocolate.

Pero no todo son productos de alimentación de la marca Hacendado, también Deliplus sufre bajas. En este caso se trata del gel dermo de aloe vera, que para muchos era un indispensable para la rutina diaria, sobre todo por cómo hidrataba la piel, incluso en aquellas personas que la tenían delicada, gracias a las propiedades de esta planta. Por suerte, en este caso Mercadona cuenta con otros geles de aloe vera de su marca Deliplus.