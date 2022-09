La vida privada de Fernando Gago, ahora entrenador pero que militó durante cinco campañas en el Real Madrid e incluso llegó a vestir la elástica del Valencia CF en la temporada 2012-13, anda algo convulsionada.

Y es que la actriz argentina Mica Vázquez visitó recientemente en televisión el programa 'Podemos hablar', dónde realizó unas controvertidas declaraciones sobre su vida en pareja con el ex del club de Mestalla.

"Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram, sino lo que hubiera sido...", comenzó su intervención. "Dobles relaciones, infidelidades... estaba completamente enamorada de él", prosiguió.

"¿Y por que te separarse?", preguntó entonces el presentador. "¡Porque me cagó (me fue infiel) con media Argentina y con media Europa!", respondió de manera contundente la interprete.

Sin rencor pese a todo lo sucedido

"Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor. Siempre intenté justificarlo, y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranqui, humilde incluso, pasar a que te grite '¡Gago!' toda una cancha. Ir a una discoteca y que te traigan a todas las minas que quieres, tener dinero para lo que quieras, creo que se te va la cabeza a cualquier lado con todo", justificó Vázquez el comportamiento del internacional argentino.

No obstante, la actriz también admitió que tuvo su momento de ‘venganza’ en toda esta historia. “Fui fiel hasta un momento que medio estuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije 'me tengo que vengar'. Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más", concluyó Mica Vázquez sobre su infidelidad.