Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', desveló este martes la jugarreta que le hizo José Mourinho cuando era entrenador del Real Madrid. El invitado al programa era el periodista deportivo Juanma Castaño y cuando ambos se preguntaron sobre aquellas entrevistas que más han perseguido sin éxito durante sus carreras profesionales, salió a colación el nombre del técnico luso, momento en el que Pablo Motos espeto un: "De Mourinho no me hables, es un mentiroso....".

El presentador del programa televisivo explicó que en aquella etapa fue Justin Bieber al programa invitado un día y la hija de Mourinho y una amiga querían asistir en directo: "Vino Justin Bieber al programa y en las gradas caben 120 personas, pero hubo unas 20.000 peticiones para venir a verle".

Pablo Motos intentó aprovechar la posibilidad que se le presentó, según explicó: "Entonces me dicen que la hija de Mourinho y una amiga quieren acudir al plató, pero les digo que no hay sitio. Pero Mourinho, no sé cómo, consiguió mi teléfono y me dijo que un padre hace cualquier cosa por su hija. Le propuse que le conseguía las dos entradas si él venía al programa. Me ofreció a algún jugador, pero le dije que le quería a él. Y me la clavó".

Molesto

Según desveló Pablo Motos cuando se aproximaba la fecha pactada para la entrevista del técnico portugués, este dejó de contestar a las llamadas telefónicas e incluso el móvil desde el que Mourinho le llamó, desapareció. El presentador se mostró visiblemente molesto: "Una cosa es que te engañe y otra, que deje tirado a un equipo de 140 personas porque 48 horas antes, cuando no contestaba a las llamadas al móvil del que me llamó y que dejó de funcionar, lo advertí; No llegó a decir, ni siquiera, que no venía y que me había engañado. Es un mentiroso y ya me he quedado a gusto con Mourinho".