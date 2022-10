Sofía Suescun, ganadora de diversos realities de Telecinco como GH Vip o Supervivientes, ha desaparecido de las pantallas de Mediaset por completo. Y es que la famosa cadena ha decidido vetar a la joven navarra por un desacuerdo comercial.

Esta decisión fue tomada el pasado mes de mayo cuando Mediaset encargo a la joven presentar un programa diario sobre Supervivientes. El verdadero motivo de esta ruptura es que Suescun rechazó fichar por la agencia de representación del grupo Like U Management, la cual pertenece al grupo, para así seguir con Inmanagement Agency, agencia creada por la madre de Dulceida.

Este veto ha supuesto que la que era una de las caras más conocidas de Mediaset deje de salir por completo en la pantalla. La última vez que Sofía Suescun apareció en en Mediaset España fue en la última edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, emitido este verano, pero que ya estaba grabado desde hace un año.

Quien no tiene vetado salir en Mediaset es Kiko Jiménez, novio de Suescun, que reapareció este miércoles en Sálvame y dijo no saber nada del supuesto “veto” de su pareja. Además, no dudo en atacar a Belén Esteban y a su marido por la reacción de esta tras leer su entrevista en la revista 'Lecturas'.

"Belén Esteban es como un buitre carroñero. Disfruta cuando un compañero sufre, yo no soy así", ha comentado Kiko. "A mí me da igual si sale alguna información que puede perjudicar a Belén y a Miguel, y mira si sé cosas... Sofía y yo tenemos mucha información sobre ellos. Yo conozco a muchos compañeros de trabajo de Miguel y cuentan muchas cositas. He vivido durante cuatro años muy cerca del hospital donde trabaja Miguel. Tengo mucha, muchísima información".