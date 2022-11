La cadena quería disparar su última gran bala en busca de un despertar de audiencias en la recta final del año, pero no ha funcionado. Este lunes emitió la cadena el estreno de la 13ª temporada de 'La que se avecina'.

Con la intención de no parecer lo mismo de siempre, los productores se llevaron a los vecinos a otro barrio. Otro escenario para seguir tratando las tramas de siempre. La audiencia de la serie es bastante fiel, pero es complicado que una serie de este tipo atrape a nuevos seguidores, cuando lo normal es que vayan siendo cada vez menos. Esto es lo que le ha pasado a los Recio y compañía.

La crisis de la cadena lleva un año y medio sin remedio. La audiencia dio la espalda a Telecinco por culpa de la 'docuserie' de Rocío Carrasco y la mayoría no ha vuelto a asomar por la cadena experta en telebasura. Sálvame ya no atrae y pierde anunciantes, la elección de series son una calamidad y no son pocos los periodistas y colaboradores que se están marchando a la competencia. Sólo 'El Programa de Ana Rosa' lidera con autoridad las mañanas.

Mejor que 'Café con Aroma de Mujer'

'La que se avecina' llegó con la intención de hacerse un hueco en la cadena, pero sus registros son de los peores de la historia y sólo son igualables a dos de la pasada temporada. Vamos, que van a peor y no tiene pinta de remontar. Podría pasarles lo mismo que a 'Café con Aroma de Mujer' y terminar en alguno de los canales hermanos. Los datos del estreno se quedaron en un 12,9% de share, por debajo de 'Masterchef Celebrity' y de 'Hermanos'.