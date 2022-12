La iluminación navideña y la falta de la misma en ciudades como València o Murcia está dando mucho de sí. Primero, el miniárbol que apareció en la Plaza Circular ante la ausencia del gran árbol por segundo año consecutivo; después, y por la misma razón, el empapelado de las calles con 'denuncias del Ministerio de su Sanchidad' y, por último, el 'ruido' provocado por las luces de Navidad de la Gran Vía.

Sin embargo, ese ruido no se ha quedado en Murcia y este viernes ha resonado más allá, en los salones de más de 1,5 millones de espectadores, que son los que suele tener (de media) la edición de Informativos Telecinco presentada por David Cantero.

El espacio de Mediaset ha hecho un hueco en su escaleta para emitir una pieza, con conexión en directo incluida, sobre las luces de Navidad de Murcia, con un tono en el que se ha apreciado cierto cachondeo (por no decir que ha sido más que evidente).

"El afán por superarse tiene sus riesgos"

El alumbrado con animación, que incluye unos camellos que parecen escupir rayos -aunque estos animales suelen soltar saliva y no electricidad a modo de distracción para poder huir- , o el que dice "Feliz Navidad" en sentido contrario a la circulación de los coches ha llamado la atención en la redacción de la cadena en Madrid.

"Casi todas las ciudades se han engalanado ya, pero a veces el afán por superarse tiene sus riesgos, porque esos camellos que ven, que incluso lanzan rayos luminosos a la Gran Vía de Murcia, han desatado las críticas y también la mofa de muchos, que dicen que esos luminosos son más típicos de algunos antiguos videojuegos. Esa estética de videojuegos de los ochenta ha llamado la atención y ha generado todo tipo de opiniones, a favor y en contra y, cómo no, en las redes hay todo tipo de bromas y memes", ha dicho el presentador.

Cantero ha ido más allá y, al conectar con la reportera se ha subrayado que no es el único adorno que está dando que hablar en Murcia. El protagonista del directo ha sido el gran Papá Noel que asoma por encima del tejado del Palacio del Almudí, que también ha recibido numerosas críticas.

La periodista ha destacado que los murcianos están más pendientes del encendido, que oficialmente se hará esta noche del viernes. "Unas luces que a los más jóvenes les fascina y a los mayores no tanto", ha indicado. Tras escuchar que el alumbrado "asusta y horripila", algunas de las opiniones más destacadas de los viandantes han sido "una pena, no me gusta nada" o "ya tenemos luces de Navidad en Murcia. No sé si reír, llorar o poner una reclamación".

🤦🏼‍♂️ Ya somos otra vez el hazmerreír de España gracias a nuestro querido alcalde socialistas 🥺 pic.twitter.com/SRQHka5ArS — Pepe Guillén Parra (@Ppguillenparra) 2 de diciembre de 2022

El concejal Pepe Guillén ha compartido el vídeo en su cuenta de Twitter y no se ha ahorrado la opinión: "Ya somos otra vez el hazmerreír de España gracias a nuestro querido alcalde socialista".

También Zapeando, presentado por Dani Mateo en laSexta, se ha hecho eco del Papá Noel del Almudí y, teniendo en cuenta el tono que suele usar el programa de humor, es fácil imaginar que no han hecho con el personaje gigante del tejado un reportaje al estilo del mítico Informe Semanal.