Ya lo escribió el apóstol San Pablo en la Epístola a los romanos: "Los caminos del Señor son inescrutables". Y es que el credo cristiano defiende que solo Dios conoce sus planes para cada uno. Algo así ha ocurrido en Colombia, donde una monja se ha pasado al mundo de la pornografía.

El caso de Yudy Pineda es muy particular. Desde los diez años tuvo claro que quería ser monja y cumplió su sueño. Pero solo lo hizo durante ocho años: llegado el momento abandonó el convento y ahora tiene una profesión muy poco religiosa: es una estrella del porno colombiano y arrasa en OnlyFans, donde tiene miles de suscriptores.

La historia completa de Yudy Pineda: todo empezó al enamorarse de su profesor de catequesis

El salto del convento a la pornografía no fue inmediato. De hecho, sus primeros años como monja fueron muy felices. "Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clase y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían muy puras", confiesa en una entrevista con la periodista Amaranta Hank.

Sin embargo, todo cambió cuando se enamoró de su profesor de catequesis. Iniciar una relación con él era incompatible con sus obligaciones, así que decidió abandonar el convento para poder crear una familia y se convirtió en promotora de empresas. Ahora tiene dos hijos.

Yo sólo soy humana con un cuerpo terrenal y una mente universal con mil estrellas q alcanzar y mil historias por contar con mil tesoros q descubrir y mil sueños por cumplir con mil miedos por vencer y mil heridas por coser sólo soy humana con un alma q habla y un corazón q ama. pic.twitter.com/jbsc67yJJP — yudy pineda (@yudipined) 1 de septiembre de 2020

Hasta ahí seguía manteniendo una vida libre de pecado. Pero las dificultades económicas le empujaron a otro camino. Una amiga le sugirió trabajar como modelo en webcams eróticas. "Yudy, me ofrecieron un trabajo como modelo webcam. Se gana mucho, yo te pongo en contacto con la persona encargada", fueron sus palabras.

Ahora gana millones en OnlyFans... pero mantiene su fe religiosa

Yudy Pineda pasó de participar en las webcams a crear su propio contenido para adultos y publicarlo en OnlyFans. Esto ha puesto fin a sus problemas económicos y le otorga millones de pesos al mes. Su popularidad en Colombia se ha disparado y tiene decenas de miles de seguidores.

A pesar de que muchos tachan su nuevo trabajo de inmoral, la actriz porno defiende que su nuevo trabajo es tan válido como los que ostentó antes: "Mi empleo es digno". De hecho, Yudy mantiene intacta su fe y todas las semanas va a misa y se confiesa: "Dios siempre está conmigo, me siento superbien". Su sacerdote no está del todo de acuerdo, eso sí.