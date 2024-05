"Sin proyecto de estadio, ¿Cómo pretende Peter Lim tener licencia, fichas, convenio y pelotazo?"

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, ha querido compartir sus impresiones tras la reunión política municipal del Nou Mestalla. Señala que el pasado viernes, Peter Lim envío una carta al Ayuntamiento de Valencia, en la que volvía a insistir en su chantaje a nuestra Alcaldesa, al exigir la aprobación del pelotazo urbanístico y las licencias parra comenzar las obras de un estadio cuya memoria económica se explica en menos de un folio, como afirmó hace una semana María José Catalá. Los tribunales quitan a Peter Lim su pelotazo urbanístico y él chantajea al Ayuntamiento para recuperarlo.

El último párrafo de la carta es muy explícito: “Para poder acabar las obras de las escaleras de acceso al graderío superior en la zona norte y así poder concluir la totalidad de las obras, es necesario que la zona terciaria al norte del estadio haya concluido los trámites administrativos previos y concluido la obra hasta cota 0 para poder finalizar esa parte de obra, asegurando accesos y vías de evacuación del estadio, lo cual también depende a su vez de la aprobación del Plan ATE así como de la aprobación del estudio de detalle y licencia de obra de dicho terciario”.

En la carta, Layhoon olvida citar que la parte económica del proyecto ocupa un folio, que el 50% de la obra queda sin terminar o que el informe de la OCA no sirve para la licencia de obra, como ellos mismos reconocen:

Para Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF: “es más de lo mismo. De nuevo, Peter Lim y sus limeños intentan engañar a nuestros dirigentes políticos y a la opinión pública valencianista. Ahora habla de un proyecto de estadio de categoría 4, cuando deja el 50% de las instalaciones sin terminar, una fachada de regional y una cubierta pensada para los aficionados vip. Habla de un estadio cinco estrellas sobre el que en palabras de nuestra Alcaldesa, el Ayuntamiento aún no tiene un proyecto que pueda valorar y auditar. Y exige que le aprueben un pelotazo urbanístico, antes de dar un primer paso serio: presentar proyecto, calendario y avales que garanticen al Ayuntamiento que el denominado donuts (obra inacaba del nuevo Mestalla) no se convierta en un donuts permanente “abierto al mediterráneo”. El día 9 de mayo los grupos políticos deben reunirse y todos a una exigir proyecto, financiación y garantías. El día 9 de mayo los grupos políticos deben cumplir su palabra e iniciar el proceso de contratación de una auditoría de lo que ha costado realmente las obras ejecutadas y de cuanto va a costar terminarlo cumpliendo con los convenios de 2005 y 2007. El 9 de mayo se verá quienes son indios y quienes vaqueros en esta historia”.

“Valencia no merece una castaña de estadio como la que ha presentado Peter Lim. Valencia no puede soportar más chantajes de Peter Lim. Leer la carta es motivo de sonrojo para todos. Como sonroja la falta de transparencia. Y la Alcaldesa debe usar la ley para obligarle a cumplir con la ciudad o vender. La ley le permite suspender el planeamiento del nuevo Mestalla hasta que no existan garantías, y por eso hay que decirle NO al nuevo chantaje del singapurense. Lo primero es que presente el proyecto de estadio. No hay otra alternativa” ha dicho, Miguel Zorío, cabeza visible de Marea Valencianista.

Zorío pidió a principios de año al Ayuntamiento de Valencia y a todos los grupos políticos representados en su pleno, que aprobaran la puesta en marcha de una auditoría exhaustiva del coste real del Nuevo Mestalla, tanto de la obra realizada como de la obra pendiente para finalizarlo al 100%. Y el Ayuntamiento, en la reunión de la Comisión de Urbanismo del pasado mes de febrero, aprobó una moción en la que se ponía como condición previa a la concesión de licencias del nuevo estadio, el encargo de una auditoría exhaustiva e independiente sobre el coste real de la obra realizada y el coste real de la finalización de la misma. Así mismo, se aprobó que en ningún caso se iban a aprobar las fichas urbanísticas antes de la finalización del estadio por parte de Peter Lim.

Y todo eso es imposible hacerlo en tres meses. Por eso la ley urbanística valenciana, en su artículo 69 prevé estas situaciones excepcionales:

Art. 69.3. Cuando fuera estrictamente necesario para preservar la viabilidad de la ordenación del plan, procederá la suspensión del planeamiento y dictar normas transitorias de urgencia previstas en el artículo 44.7 de este texto refundido (Por acuerdo del Consell, a propuesta o previo informe del municipio y de la consellería competente en urbanismo, ordenación del territorio y paisaje, cabe suspender la vigencia de los planes y convenios de ámbito municipal y dictar normas transitorias de urgencia que los sustituyan en situaciones excepcionales).”