Conseguir un buen puesto de trabajo es difícil. Requiere de un buen curriculum, dejar una buena impresión en las entrevistas y también de tener suerte en determinados factores que no están a tu alcance. De hecho muchas veces a las propias empresas les cuesta elegir entre candidatos con perfiles similares, por lo que cada detalle cuenta para convencerlas.

Ahora se está poniendo de moda la prueba de la taza de café, una pequeña forma de evaluar si los aspirantes al puesto encajan en la filosofía de la empresa. Su origen está en Australia y cada vez son más las compañías que toman nota de ello para aumentar la criba. Los candidatos no la esperan y no saben que están siendo evaluados, así que no pueden prepararla para dar una impresión que no se ajusta a la realidad.

Trent Innes explica en qué consiste la prueba de la taza de café

La empresa que inventó este método es Xero, una tecnológica multinacional con sede el Nueva Zelanda. Aunque es Trent Innes, uno de sus jefes en Australia, quien tuvo esta original idea. Hasta ahora la mantenía en secreto pero ha decidido contarla en el podcast The Venture en el que el empresario Lambros Photios habla de negocios.

"Siempre te llevaré a dar un paseo a una de nuestras cocinas y, de alguna manera, siempre terminarás llevándote una bebida. Entonces retomamos nuestra entrevista y una de las cosas en las que siempre me fijo al final es, ¿la persona que está siendo entrevistada quiere llevar esa taza vacía a la cocina?", cuenta Innes.

El entrevistador explica que por muchas aptitudes que tengan los candidatos es fundamental demostrar que encajan en la empresa y son cívicos: "Puedes desarrollar habilidades, puedes adquirir conocimientos y experiencia, pero realmente todo se reduce a la actitud y la actitud de la que hablamos mucho es sobre el concepto de 'lava tu taza de café'".

"Si vienes a la oficina verás que las cocinas están casi siempre limpias y brillantes y hay mucho de eso en el concepto de lavar tu taza de café. Realmente solo es asegurarse de que realmente van a encajar en la cultura dentro de Xero y asuman todo lo que deberían estar haciendo", sentencia. Así que ya lo sabes: si te ofrecen una bebida demuestra que eres cívico y amable dejándolo todo limpio.