2022 sin lugar a dudas fue un año de rupturas. Tanto la de Gerard Piqué con Shakira como la de Risto Mejide y Laura Escanes coparon la mayoría de titulares de la prensa rosa a nivel internacional. Evidentemente no es la misma la exposición del futbolista y la catante, pero tanto el presentador como la influencer son dos de los rostros más conocidos en nuestro país.

Durante semanas tanto Mejide como Escanes fueron portada y motivo de debate en todas las tertulias del corazón. Sobre todo porque la gran mayoría de sus seguidores no lo vieron venir, después de todas las señales que después han ido saliendo como indirectas de la ruptura entre ambos.

La pareja era una de las más queridas en las redes sociales e incluso presumían de su amor en el podcast que habían iniciado semanas antes los dos hasta que un día… la vela se apagó.

Evidentemente los rumores y las especulaciones sobre Mejide y Escanes han estado a la orden del día. Sobre su nueva vida, si ha habido alguna infidelidad… etc.

Laura Escanes y Risto Mejide rehacen su vida por separado

Tanto Laura Escanes como Risto Mejide parecen haber pasado página sentimentalmente. La influencer disfruta de su relación con el cantante Álvaro de Luna, mientras que recientemente se filtraron unas imágenes del presentador paseando de la mano con una chica.

Así pues se puede comprobar que ambos han rehecho su vida y han pasado página de su relación. Pero no ha sido hasta ahora cuando Escanes se ha atrevido a hablar sobre las razones de su ruptura con Risto Mejide.

Aprovechando el último capítulo de su podcast, 'Entre el cielo y las nubes’, en el que entrevista al campeón del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo, la influencer se ha sincerado sobre su relación con Mejide.

Primero fue Escanes la que le preguntó sobre el amor al ex piloto, que se sinceró y le reconoció creer en el amor para siempre, pero… ahí fue cuando la influencer empezó a dar su opinión: “Antes yo creía en el amor para toda la vida. Yo me imaginaba toda la vida con Risto. No me planteaba una opción que no fuese otra. Si yo me decido casarme y tener una hija con alguien es porque es para toda la vida”.

Laura Escanes detalla los motivos de su ruptura con Risto Mejide

Poco a poco Escanes fue ahondando en cómo ve ahora el amor, qué ha cambiado en su cabeza tras su ruptura con Mejide: “Si no ha podido ser y he tenido una hija… Ni de coña me planteo estar toda la vida con alguien. Creo que no. Se me hace bola”.

“Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices, ni yo a él ni él a mí. Creo que la diferencia de edad no es un problema si estás en el mismo momento vital. Creo que no es la diferencia, sino el momento vital”, ampliaba Escanes.