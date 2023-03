Que muchas de las cosas que vemos en la televisión no son lo que parecen ya lo sabemos. Y más si hablamos de programas de ligoteos. El perfil de los personajes que participan en espacios como 'First Dates', 'Para toda la vida' o 'La Isla de las Tentaciones' suele regalarnos un prototipo de hombre y de mujer especialmente superficial. Ahora, una soltera de 'La Isla de las Tentaciones' ha destapado un montaje del programa de Telecinco.

La histórica crisis que está viviendo Telecinco ha llevado a la cadena a despedir a numerosos pesos pesados, así como a apostar por todo su repertorio de realities. Todos a la vez, claro que sí. La situación no está mejorando y, a la espera de la nueva edición de Supervivientes, es cierto que la sexta entrega de 'La Isla de las Tentaciones' está mejorando algo el share previsto.

Hace poco te informamos de todos los cuernos que se iban a poner los participantes en las villas de 'La Isla de las Tentaciones'. Y es que poco tardaron algunos en ser infieles a sus parejas. Al final, los cuernos fluyen por todas las cabezas menos por una...

En fin, a lo que vamos. Este tipo de programas muestran varias personalidades que parecen guionizadas. Y es que este no puede ser más chulo, tonto o personaje si no está hecho a medida, ¿no? Pues, efectivamente. Los guionistas de los participantes (solteros y tentadores), tienen guionistas asignados que les van marcando ciertos pasos. No es que sean puros actores memorizando y actuando los guiones... ya que la mayoría no serían capaces. Pero casi. Esto es lo que ha confesado públicamente una soltera de 'La Isla de las Tentaciones'.

Carolina Moura desvela el montaje

Se trata de Carolina Moura, una soltera que participó en un programa online y confesó ese secreto a voces sobre las presentaciones de los solteros. Esas frases tan ridículas podrían salir de ellos, pero la verdad es que se las dan escritas. "La gente se ríe mucho en plan de 'menuda parida estás diciendo, cómo se te ocurre'. Y eso es todo de cuando haces el casting. Te hacen varias preguntas en plan 'a quién crees que te pareces o te suelen decir que te pareces'. Y tú contestas a varias preguntas y, cuando llegas a la isla, te dicen: 'Esta es tu frase'", explicó la participante en La Isla de las Tentaciones 4.