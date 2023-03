Saúl Pina es un personaje típico de programas como La Isla de las Tentaciones. El deportista es menos notas que la mayoría de sus compañeros, pero podríamos decir que las mata callando. Callando porque lo de hablar no va mucho con él, algo que tampoco le ha hecho falta para ligarse a Laura.

La gallega fue un objetivo muy fácil para Saúl, ya que era precisamente ella la que parecía la tentadora. En cuanto le vio venir, se derritió. Tanto olvidó a Alejandro, que incluso comenzó a mentir descaradamente sobre su relación, desmintiéndose a sí misma sobre lo que decía desear para el futuro. Que si vivir con su novio, que si casarse, que si tener hijos... ahora quiero, ahora no, ahora otra vez sí. Todo ello quedó patente durante el programa de Telecinco, pero lo que sí está claro es que le puso una buena cornamenta a Alejandro.

Por si fuera poco, en una de las hogueras finales en las que los 'novios' deben enfrentarse a los tentadores de sus 'novias', Saúl vaciló a Alejandro. Es algo habitual en estos apartados que se ataquen unos a otros, agigantándose el ego de los tentadores e incluso aprovechando para realizar daño gratuito a sus 'rivales'.

Laura, como un trofeo para Saúl

Algunos de los protagonistas recibieron a Saúl con irónicos aplausos. El chico empezó su ataque: "Sinceramente, yo no creo que sea el que tengo que estar aquí, aquí tendría que estar el ego de Alejandro, que es el que realmente está rompiendo la relación”, dijo en un primer asalto. Empezaron a soltarse algunos dardos, subiendo el nivel: Alejandro le preguntó a Saúl que qué tal le sentaba “comerse sus babas” o “ser un segundón”, a lo que el tentador respondía con saña: “¿Y a ti qué tal te sienta que te haya quitado la novia?”, dijo como si la gallega fuera una posesión.

“Cuando quieres ir de niño bueno con tus rezos...pero a mí no me la das”, remató el petardo de Saúl mientras se burlaba de Alejandro mientras se santiguaba con mofa. Feo gesto de Saúl con el árbol caído. A todo esto, Laura tiene nuevo trabajo, aunque no ha gustado a casi nadie.