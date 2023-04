Son la pareja perfecta. Para participar en 'La Isla de las Tentaciones', porque para la vida real ya es otra historia. Adrián y Naomi; Naomi y Adrián, son los dos personajes más destacados de la sexta edición del programa de Telecinco. Adrián se dio un par de besos con Keyla, mientras que Naomi hizo gorrinadas +18 con Napoli. Aventura más que desigual.

Hay hogueras y hogueras, pero antes del reencuentro entre las parejas, hubo que ver el paseo de la soltería frente al grupo de ennoviados. Todos se repartieron de lo lindo, pero si hubo un 'ganador' en los duelos directos, ese fue sin duda Adrián. Para sorpresa de todos, el valenciano supo mantener la compostura en todo momento y dejó KO a Napoli, que llegó vacilón y se fue escaldado. Bueno, escaldado, pero directo a volver a acostarse con Naomi, que desde que accedió a sus deseos carnales, lo suyo fue un no parar.

El hecho es que eso ha servido como antesala para las hogueras finales en las que las parejas decidirán si siguen emparejadas (¡ja!), se van cada uno por su lado o directamente de la mano de sus amantes. Ya sabemos que varios se irán solos, pero tendrán a una persona esperándoles a la vuelta de la esquina.

A lo que vamos, todos estamos pendientes de lo que ocurra entre la pareja valenciana. Es importante recordar que Telecinco decidió manipular las imágenes de Naomi con Napoli para que Adrián pensara que ya estaban liados. El italiano le robó un beso a la joven y ella hizo como que se enfadaba, pero eso fue cortado y Adrián se hundió en la miseria. Tanto fue así que el chico terminó besándose con Keyla, con quien tenía "una relación de colegas". Sea como fuere, ambos fueron infieles. Naomi se pasó el juego batiendo el récord de relaciones carnales, pero en todo momento decidió culpar a Adrián de todo. Cosas que pasan.

Naomi y el Kamasutra

Ambos se vieron en la hoguera final... y ambos mostraron todas sus cartas. Y caras. Él se derrumbó casi desde el principio y ella empezó atacando y terminó incluso fundiéndose en un abrazo con él. Si tienes dudas sobre su futuro, aquí te contamos qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas tras el programa. Noemi soltó alguna barbaridad con la que herir a Adrián: "No te puedo ni mirar a la cara del asco que me das. Tres veces he hecho el Kamasutra, tres vueltas le he dado al libro". Él dejó claros sus sentimientos: "Mi felicidad eres tú", pero ella siguió en sus trece, culpándole de todo el efecto mariposa generado en las villas. "¿Por qué me has hecho esto?", llegó a decir la experta en el Kamasutra. Sandra Barneda, poniendo sus caras.