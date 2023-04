Es de sobra conocido que La Ruleta de la Suerte es uno de los programas más queridos de la televisión en España. El concurso de Atresmedia ofrece un tono desenfadado y divertido para los espectadores. Un espacio plagado de anécdotas, imágenes graciosas y demás variedades que provocan que se haga viral todas las mañanas en las redes sociales.

Esta vez la historia ha ido por una conversación entre Laura Moure y Jorge Fernández. La discusión entre la azafata de La Ruleta de la Suerte y el presentador ha llegado a un punto de surrealismo puro en pleno directo.

Esto ocurrió cuando Jorge Fernández se disponía a presentar la primera prueba del concurso, una de velocidad, de la que añadía más datos sobre la canción seleccionada. "Es un tema de Tam Tam Go!, un grupo de música español, originario de Badajoz y formado en 1987...", aseguraba el conductor de La Ruleta de la Suerte. Sin embargo, rápidamente Joaquín Padilla, el cantante del grupo del programa, corregía al ex Míster España.

A lo que Jorge Fernández, visiblemente sorprendido y extrañado ha respondido: "¿No es Tam Tam Go?. Ah! ¿Por qué tenía yo el iPad...?". En ese momento ha tenido que intervenir Laura Moure para entonar el mea culpa: "A lo mejor he sido yo, compis. Si he sido yo, lo siento. Lo mismo he estado ahí hurgando".

La azafata pedía perdón público y en directo a su compañero ante lo que parecía un error sin demasiada importancia y una nueva anécdota divertida para el programa de Antena 3. Finalmente Jorge Fernández rebajaba la tensión hablando del lío del que se había salvado también la banda del programa: "Tampoco es para eso porque tenéis que tenerla preparada porque es la segunda canción", le espetaba a Joaquín Padilla y este respondía: "Es la segunda, pero tenemos todo controlado para la primera y de repente ha sido.. Un susto".

El problema que ya tuvo Laura Moure en La Ruleta de la Suerte

No es la primera vez que ocurre un percance de este tipo. Cosas del directo. En aquella ocasión vez fue durante el panel de la letra oculta, prueba que se hacía por aquel entonces. Una conversación entre Laura Moure y Jorge Fernández en la que la azafata del espacio dio su opinión sobre algo en concreto que hacemos todo el mundo.

Todo empezó cuando uno de los participantes daba como respuesta al panel: “¿Te gusta probarte ropa o te da pereza?”. En esto, Jorge Fernández aprovechó para preguntarle a la concrusante si le gustaba o no. "A mí me gusta probarme ropa. Soy chica, mujer... Sí, de todo tipo", explicaba Make, la participante.

Entre medias de la conversación, Laura Moure fue la que saltó para decir: "Yo no lo soporto. Yo tengo un problema con eso". A lo que ha añadido que ir de compras es algo superior a ella: "No, pero aparte, eso aparte. Ir de tiendas, que a todo el mundo le gusta, y probármelo... Yo ya veré y ya lo devolveré algún día".

¿Cuánto cobra el público de la Ruleta de la Suerte?

Podríamos decir que asistir a 'La Ruleta de la Suerte' conlleva un sueldo de unos 20 euros por jornada. Hablamos de un rodaje, no de un programa en sí. Es decir, normalmente graban dos programas de una hora por jornada y entre una cosa y otra tardan 4 horas en total, por lo que hablamos de un sueldo de 5 euros por hora. Mucho o poco, cada uno verá. Lo podemos comparar con una persona de limpieza en el hogar o con un profesor particular, que ganan aproximadamente el doble.

También es cierto que estos dos ejemplos, aunque parezca mentira, suponen profesiones que ganan más dinero que la media por hora que la mayoría de camareros, periodistas, personal sanitario o autónomos.

Viendo el sueldo pagado por la cadena, muchos de los asistentes rechazan este tipo de trabajo. Pero, ¿Qué tipo de personas acuden a estos programas? Generalmente actores. En muchos casos, los casting para participar en el público se gestionan con agencias de actores y modelos, que colocan allí a alguno de sus rostros como si de un escaparate se tratase, a la espera de que algún director de casting les eche el ojo durante la emisión.