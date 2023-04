La ausencia de María Teresa Campos en el funeral de Laura Valenzuela sorprendió a todos y puso en alerta al mundo de la comunicación por los problemas de salud que ha padecido en los últimos tiempos. De hecho, su hija, Terelu, salió a los medios a pedir “respeto por una señora anciana y enferma”. “En estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada porque lo primero que diría sería 'llevadme' y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí", señaló, por otra Carmen Borrego.

La figura de María Teresa Campos, al pie del cañón durante las últimas cinco décadas y siempre con su característico positivismo, pasa por uno de sus momentos más delicados y no ha pasado por alto a ninguno de los que tienen relación con la comunicadora o, en su defecto, saben de su existencia. Indudablemente, el hecho de no aparecer en el funeral de Laura Valenzuela fue el motivo principal por el que saltaron las alarmas. Sin embargo, sus hijas fueron las encargadas de, al menos, calmar las aguas, dando a entender que su voluntad fue la de darle el último adiós a Laura Valenzuela, pero le pararon los pies.

En medio de los rumores que circulan sobre María Teresa Campos, sobre todo en televisión, el pasado martes por la noche, Terelu Campos asistió a la gala correspondiente a los premios Fearless, en el que tuvo un reconocimiento por darle visibilidad a la lucha contra el cáncer. De hecho, fue para recibir el premio en cuestión, pero no para detallar cuál era el estado de salud de su madre pese a la preocupación de todo el mundo. Hasta el punto de que, a los periodistas presentes, les pidió respeto, compresión y tacto sobre el asunto. No solo por tratarse de una persona influyente a nivel nacional, tras una vida dedicada a los medios de comunicación, sobre todo a la televisión, sino también de tratarse de “una señora enferma y anciana”. "A mi madre lo que hay que hacer es respetarla, no perseguirla para hacerla una foto. Que los compañeros directores de revistas no compren fotos de señoras enfermas y ancianas. Y nada más", aseguró intentando que entendieran su postura ante la situación que está viviendo.

No obstante, sí que habló para la revista Lecturas, aunque sin profundizar en la cuestión. A estas alturas, España está inmersa en la festividad de la Pascua tras haber pasado por una Semana Santa que no ha sido de todo beneficiosa para Terelu Campos. De eso se encargó su hija hablar sobre los sentimientos que le provocó pasar una fecha tan señalada sin su madre al pie de las fiestas y de las múltiples emociones que se sienten durante la Semana Santa. Leerla eriza la piel de cualquiera.

Fechas difíciles

La hija de María Teresa Campos confirmó en Lecturas que ha pasado "la peor semana santa de mi vida". Según el medio de comunicación en cuestión, la presentadora cuenta que "estar allí y sentir que mi madre no estaba ha sido más duro de lo que me habría imaginado". "Estoy viviendo una situación de estrés emocional que hace que no me sienta muy bien en estos momentos. El martes llegué a Madrid y tuve que ir directa a arrodillarme ante la virgen".

Maria Teresa Campos nació en Marruecos en 1941 y comenzó su carrera en la pequeña pantalla en los años sesenta, y desde ese instante, ha sido una de las comunicadoras más influyentes a lo largo de más de cinco décadas, presentando múltiples programas de diferentes géneros. Muy querida y respetada por familiares y amigos, además de humilde y cercana, fue, por otra parte, conocida por su férreo compromiso con diversas causas sociales y políticas. Es una defensora de los derechos de las mujeres y siempre se ha postulado en contra de la discriminación de género. También ha trabajado con organizaciones benéficas que ayudan a personas con discapacidad y ha apoyado a iniciativas que luchan contra el cáncer.