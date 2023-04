Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

Las claves de Sálvame, al descubierto

El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

Otra sección destacada es "El programa de Ana Rosa", en la que se debaten temas de actualidad con diferentes invitados. El programa también se caracteriza por su lenguaje desenfadado y cercano, en el que se utilizan expresiones populares y coloquiales, y por su tratamiento de los temas más controvertidos del mundo del espectáculo, como las relaciones amorosas, los conflictos familiares o las adicciones.

Algunos tertulianos de Sálvame ya han fallecido

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

Críticas por parte de la audiencia por la emisión de Sálvame

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.

El regreso de Belén Esteban

En su vuelta a la televisión tras recuperarse de su última lesión, Belén Esteban se dedicó a defender a su amiga, Anabel Pantoja, que lo está pasando realmente mal tras su ruptura con Yulen Pereira.

"He visto más pendiente a Yulen que a Anabel, lo vi entregado. Por eso, cuando veo la portada, no la compré porque no me interesa, leí que decía que no le apetecía besarla o hablar con ella... eso es lo peor que una persona te puede decir".

Sus declaraciones llegan tras la portada de una conocida revista que asegura que Yulen se metía con su físico y que llegó a sentir repulsa por Anabel (no le apetecía besarla o hablar con ella). "Será una caprichosa, pero es de las mejores personas que he conocido". De hecho, la colaboradora se enfrentaba a todos, incluido 'Sálvame': "¡Cómo no va a estar mal! Si parece que es lo peor del mundo ¿Pero qué muerte de un familiar hay que se haya hecho lo que se ha hecho a Anabel Pantoja? Una señora que se cae, otra que va a montar el pollo ¡Si le hemos hecho de todo!".