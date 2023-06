"Tú sola te has buscado esto". De esta forma, una persona anónima amenazó a través del teléfono a una colaboradora de Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, en relación al lanzamiento de un vídeo musical por parte de la propia colaboradora, que acudió a la Policía a denunciar lo ocurrido.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre los que se encuentra Amor Romeira, que denunció a través de su cuenta de Instagram haber recibido amenazas por teléfono en relación con el vídeo musical que estrenó este viernes. En la llamada, que se hizo a través de un número desconocido, un hombre le dice "se que estás ahí escuchando, tómate esto como una amenaza”. En la llamada, que fue grabada por una amiga de Amor, el hombre le dice que "te puede perjudicar si sale algún nombre, dices o hablas", en relación con el citado vídeo músical. Y no solo eso, la llama "terrorista informativa", asegurando que "tú sola te has buscado eso, así que no nombres a nadie, no insinúes nada, estás a tiempo de parar algo que puede perjudicarte".

Con esta llamada, la colaboradora de Fiesta acudió a la Policía a presentar la correspondiente denuncia.