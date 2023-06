Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Los gustos de Claudia Los protagonistas en esta ocasión son Claudia y Diego. Ella llegó dando la nota, con un look que pretendía ser sexi y se quedó en hortera de campeonato. Pero vamos, muy orgullosa. Brasileña de nacimiento y viviendo en Murcia, se considera "una mezcla explosiva" que busca un hombre caballero, cariñoso y honesto a la par que con un físico entre Carlos Sobera y Matías. Efectivamente, un sinsentido. No seré yo quien se meta con sus gustos, pero lo cierto es que no tardó en sentirse muy superior a su cita. Diego es todo un superhombre, tanto que ella tendrá que nacer varias veces de nuevo para poder estar a su altura. Y, sin embargo, le faltó al respeto... siempre en nombre de la "sinceridad". En lo primero que se fijó Diego de ella es en lo que ella quería que se fijara Diego... en su 'personalidad', vamos. Ella no tardó en decir que era un hombre guapo, pero que el físico no le acompañaba. A Claudia le daba igual todo lo demás, ya que no tenía intención de conocer ni dejarse conocer mucho más a partir de ahí. Le parecía que estaba gordo y punto. 37 quimios y 55 kilos menos El alicantino, que estaba más dispuesto a abrirse, le confesó que superó un cáncer después de someterse a 37 quimios, además de haberse quitado de encima 55 kilos... "echándole alegría a la vida, que es lo que tengo". Ella se lo pasó bien durante la cita, pero seguía en sus trece, diciéndole que debía quitarse más kilos. Él no se lo tomó mal y aseguró que estaba en proceso para quitarse otros 10. Al final, él hubiera seguido conociendo a su cita, pero ella no estaba dispuesta y prefería seguir soñando con su hombre perfecto. Quizá uno que nunca se fijaría en ella.