El Gobierno de Pedro Sánchez quiere regularizar a los interinos del sector público convirtiéndolos en funcionarios con plaza fija. Una medida que busca acabar con la temporalidad de muchos contratos y también su precariedad.

La norma establece que pasarán a ser fijos sin necesidad de oposición aquellos interinos que, de manera ininterrumpida, lleven más de cinco años en el mismo puesto. Así se ha anunciado desde el Gobierno, que llegó este jueves a un acuerdo con ERC y PNV para establecer las nuevas condiciones de los trabajadores interinos de la Administración General del Estado.

De esta manera, accederían a dicha plaza mediante un concurso de méritos. Esto supone una rebaja a cinco años tras los diez exigidos inicialmente por el Ministerio de Hacienda para rebajar la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

Por otra parte, en los interinos de tres a cinco años se exigirá un "concurso-oposición en los cuales los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios", mientras que de cinco años para adelante habrá un concurso de méritos amparado en artículo 61.6 del EBEP: "Las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas".

Dicha reforma, que beneficiaría a 300.000 interinos, según las estimaciones del Gobierno, supone una rebaja a cinco años del periodo inicialmente propuesto por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que puso el límite en 10 años.

Requisitos necesarios