Ortega Cano y Gloria Camila se pronuncian sobre el embarazo: "En shock"

Varias semanas después de que José Fernando fuese pillado por la revista 'Diez minutos' de lo más apasionado con una joven que no era la madre de su hija, Michu, y de q la gaditana estallase públicamente contra él y le acusase de haberle sido infiel, hemos sabido -por boca de la protagonista- que esperan su segundo hijo en común.

Michu ha concedido una exclusiva a la revista 'Semana' para anunciar que está embarazada de 10 semanas, que se enteró de la noticia horas después de descubrir la traición de José Fernando -con el que asegura que estaba en un buen momento- y revelar que ha tomado la decisión de criar a su bebé en solitario porque no hay posibilidades de reconciliación con el hijo de José Ortega Cano.

Un embarazo que pillaba por sorpresa al torero, que en un primer momento pensaba que la reportera le daba la enhorabuena por Gloria Camila, y se quedaba sin saber bien qué decir al enterarse de que es Michu la que espera un hijo de José Fernando aunque ya no están juntos.

Continuando con su rutina al margen de la llegada en septiembre de este nuevo miembro de la familia, Ortega y su hija acudían a un centro de salud cercano a su domicilio. "Estoy un poco mala" explicaba Gloria con una sonrisa, evitando pronunciarse sobre su futuro sobrino y las duras declaraciones de Michu asegurando que es la que peor se ha portado de todo el clan. "Maravilloso todo, todo genial de verdad" ha zanjado, dejando claro que no le importa en absoluto lo que la ex de su hermano haya dicho sobre ella.

Mucho más sincero se ha mostrado Ortega Cano, que ha confesado que todavía está tratando de asimilar la noticia de que José Fernando va a volver a ser padre. "No lo sé, hija, no lo sé* Estoy todavía en stand by" ha reconocido, sin ocultar que la exclusiva de Michu le ha dejado "en shock".