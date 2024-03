Así es como debes guardar el aguacate para que te dure más tiempo y no se estropee

Comprar un buen aguacate en el supermercado o en el mercado es pura artesanía. Bajo su piel rugosa y poco atractiva, esta fruta tiene muchas propiedades nutricionales y beneficios para la salud. Sin embargo, a simple vista es difícil saber si está verde, en buen estado o demasiado madura.

Seguro que en más de una ocasión has llegado a casa y te has llevado la sorpresa. O demasiado maduro o todavía no está listo para consumir. En estos casos, donde lo guardes será clave para que no se te estropee ni pierda su sabor.

Si el aguacate aún no está maduro, la mejor manera de almacenarlo es dejarlo a temperatura ambiente y completamente separado de otras frutas. Puedes optar por colocarlo dentro de una bolsa de papel sin cerrar, esta manera puede ayudar a atrapar el etileno natural del aguacate y acelerar su proceso de maduración.

Si por el contrario lo que te has encontrado es un aguacate muy maduro, puedes poner en prácticas estos pasos:

Guárdalo en la nevera.

Envuélvelo en papel film o consérvalo dentro de un recipiente hermético para evitar que se ponga marrón.

No lo laves hasta el momento del consumo.

Beneficios del aguacate

Entre los beneficios del aguacate en las dietas destaca la calidad de sus grasas, es decir, este fruto presenta un alto nivel de grasas buenas, saludables para el cuerpo. No solo no elevan el colesterol, sino que es un arma para mantenerlo a raya gracias a su aporte de firoesteroles. De este modo, el aguacate se convierte en un poderoso aliado de la salud cardiovascular. Además, este fruto no contiene azúcares, pero sí que es una potente fuente de fibra.

Por si fuese poco, a grasa insaturada de los aguacates actúa como un refuerzo de los nutrientes, lo que ayuda a aumentar la absorción de las vitaminas A, D, K y E.

Sin embargo, y como en todo, no debemos abusar de su consumo. Los expertos apuntan a que la cantidad media debe situarse en medio aguacate diario, aunque la clave estará en el equilibro sostenido en el tiempo. Sea como sea, recuerda que aunque se trata de un alimento muy saludable y muy recomendable para tu dieta, comer demasiada cantidad de aguacate al día podría ser perjudicial para tu salud.