Iker Casillas y la sorprendente nueva novia que le atribuyen

Iker Casillas está viviendo una segunda juventud. No lo es en su faceta deportiva, ya que está jubilado y su estado de salud no le permitiría competir, de ahí que se retirara en 2020. Ahora, con sus 42 años, se busca la vida para tratar de no aburrirse como una ostra.

El que fuera uno de los mejores porteros españoles de la historia está enganchado a las redes sociales, aunque en muchas ocasiones sobrepasa las líneas rojas del ridículo. Así se lo dijo bien claro Fernando Hierro en un directo. El pobre Iker se quedó cortado, pero siguió en sus trece.

Desde que colgara los guantes y, poco después, fuera abandonado por Sara Carbonero, el exportero de Real Madrid y Oporto fue empalmando presuntas relaciones con diferentes chicas. María José Camacho, Alejandra Onieva, Ana Quiles o Ana Martín han sido algunas de las que han trascendido, pero ahora se está especulando con la posibilidad de que repita con una famosa con la que ya estuvo en el pasado.

Entre RRSS, anuncios o meterse en la Kings League, Casillas ha tenido tiempo para acudir al homenaje que el Betis le tributó a Joaquín, su excompañero en la Selección. Allí se dieron cita numerosas caras conocidas y no todas ligadas al fútbol, ya que a Iker Casillas se le pudo ver muy cerca de Eva González, con la que 'Socialité' volvió a relacionar hace algo más de medio año tras romper la modelo con Cayetano Rivera. Ella era la presentadora del evento, mientras que él participó en el equipo de leyendas. Antes de la 'era Carbonero', el de Móstoles tuvo una relación sentimental con la sevillana durante unos 3 años.

El pasado de Iker Casillas con Eva González

Los dos protagonistas de la historia se fundieron en un cariñoso abrazo. Por cierto, se apunta a que Casillas habría vuelto a seguir a la popular presentadora en RRSS en los últimos tiempos. Cosas de niños. Por cierto, lo único que deseamos en caso de confirmarse el reencuentro sentimental, es que Casillas no vuelva a sus orígenes como el máximo exponente del significado de 'hortera' en España. ¡Toma fotos!