La Isla de las Tentaciones: ¿Siguen juntos los valencianos Borja y Ana?

Este mes de enero arrancó la séptima edición de La Isla de las Tentaciones. Y lo hizo de una manera muy llamativa por el abandono de dos de las parejas en menos de 48 horas. Hablamos del 40% de los participantes. Cierto que luego llegaron nuevas parejas, así como algo antes dos 'tentadores VIP'. Efectivamente, Napoli volvió a encontrarse en su salsa...

Si lees nuestra sección de Fuera de Juego, es posible que ya tengas una idea clara de cómo les va en la actualidad a las diferentes parejas participantes en La Isla de las Tentaciones de otras ediciones. Un índice evidente fue el listado completo de cuernos de los participantes (los que se han emitido y los que todavía no).

Pues bien, recuerda que los participantes en el programa no pueden hablar públicamente de lo que no se ha visto en el programa de Telecinco ni tampoco en el reencuentro. Una multa y consiguiente veto en Mediaset no es moco de pavo. Pero, como tampoco se han metido a clausura, pues cierto seguimiento a su vida les ha podido delatar. ¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas? Casi ninguna, cumpliendo las apuestas más optimistas de la 'cuernoporra'. En este artículo nos centramos en Ana y Borja.

¿Siguen juntos Borja y Ana?

Ana y Borja, de 29 años, llegaron a La Isla de las Tentaciones como una pareja consolidada tras conocerse en la noche valenciana, pero destacan por sus "altibajos". No hay más que ver cómo se comportan ambos en sus respectivas villas. A todo el mundo le gusta gustar, faltaría más. También es normal que una persona tentada se crea las trolas que le meten los actores que buscan hacerles 'pecar'. Las primeras miradas, sonrisas, comentarios y coqueteos dejaron claro que a Ana le gustaba mucho Napoli, uno de los italianos más pesados que han pasado por la telebasura española. Cumple con todos los estereotipos del casanova simple y hortera que es capaz de llevarse al huerto a un tipo determinado de mujer, pero que no tendría ninguna opción de romper ninguna relación madura. Y resulta que Ana es su tipo. Y parece que Napoli es del tipo de Ana. Y cuando uno más uno son dos, con permiso de Fran Perea, pues pasa lo que pasa. Efectivamente, Ana se comió las babas de Naomi una edición después. No le costó mucho al aspirante a pizzero venderle la burra, en italiano significa manteca, a la novia de Borja. Y eso es lo que pasó, manteca.

Ana y Napoli, en La Isla de las Tentaciones / Telecinco

Pero resulta que Borja ni es cojo ni es manco e hizo lo propio en su villa. Hubo empate a cuernos, aunque cada uno tendrá su opinión sobre si unos son peores que otros y tal. Pero... ¿siguen juntos Borja y Ana tras su paso por La Isla de las Tentaciones? La respuesta es sí. No sabemos lo que durarán en el futuro y si es una pareja destinada al fracaso, lo más probable por mucho que formen una familia ahora al estar esperando un hijo. Pero lo único seguro es que teóricamente se perdonaron la cornamenta y siguieron con su relación. Naomi y Adrián Blanch, de la pasada edición, son un ejemplo de lo que se les puede venir encima. Cierto que Ana no se lo pasó tan bien como Naomi ni Borja tiene la misma personalidad que Adrián, pero hay que ser muy fuerte (o muy sordo) para que no te afecten ni las críticas ni el qué dirán cuando todo el mundo que se te cruza por la calle sabe que no pasas por el arco del triunfo sin agachar la cabeza. Por cierto, parece que a Napoli no le quiere nadie para una relación duradera.

