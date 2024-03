Horario para el reencuentro de La Isla de las Tentaciones

La Isla de las Tentaciones llega a su fin y, aunque el pasado miércoles se emitió el último capítulo con todo lo que ocurrió en las villas y las hogueras finales, lo cierto es que todavía queda una cita importantísima. Recordemos que el programa se graba en verano y durante unas semanas están conviviendo chicos y chicas por separado con su grupo de tentadores. Sí, esos actores y actrices contratados para romper parejas o generar escenas de sexo que lleven a sus parejas a hacer lo propio. Carnaza, vamos. La cosa es que la vida da muchas vueltas.

Hay que recordar que 'El reencuentro de La Isla de las Tentaciones' se produce unos seis meses después de la hoguera final. En estos meses han ocurrido muchas cosas, aunque lo cierto es que desde que se grabó el propio reencuentro, también. De hecho, Álex salió de la hoguera final con Gabriela, pero el joven decidió volver con una ex anterior a Marieta. De hecho, era con una chica con la que mantuvo una relación paralela en su momento. Tras reencontrarse en presencia de Sandra Barneda, decidieron dar una oportunidad a su relación y a día de hoy los amantes de la villa siguen juntos. Ojo, cuando se grabó el reencuentro no emitido todavía, no. ¿Profesional de las cornamentas y candidato a la próxima edición?

Álex y Gabriela, haciendo trucutrú en La Isla de las Tentaciones / Telecinco

¿A qué hora es el reencuentro de La Isla de las Tentaciones?

Telecinco deberá despedirse de uno de los mayores éxitos de la cadena en los últimos años. Programa muy barato de producir y con una audiencia líder, con la que ir recuperando terreno con La1 y Antena 3. El share manda y los anunciantes viven ligados a él para sus campañas. Supervivientes ha recogido el testigo para algunas noches semanales, pero tocará rellenar el hueco de los miércoles con una buena apuesta. El motivo, que 'el reencuentro de La Isla de las Tentaciones' tendrá lugar este miércoles 20 de marzo a partir de las 22:50. Todavía no ha llegado y ya estamos pensando en la siguiente edición... que se grabará en unos cuatro meses.