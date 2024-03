Zasca de Tony Aguilar a las hermanas Pombo

María Pombo es una de las influencers más conocidas de nuestro país. A sus 29 años, cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram. Alcanzó la fama gracias a su relación con el futbolista Álvaro Morata, hace casi una década y con quien estuvo algo más de un año. Desde entonces, ascendió mediáticamente como un cohete hasta ser ella misma una empresa generadora de contenido (y dinero). Su hermana mayor, Marta (32 años), sigue su ejemplo a mucha distancia: 830.000 seguidores en la misma red social. Juntas se retroalimentan, aprovechando también el espacio de sus parejas e hijos. El negocio es el negocio y Amazon Prime Video les preparó una docuserie.

Como es de esperar, tanto una como otra son invitadas a numerosos eventos y precisamente en relación a uno de estos, el de los premios de Los 40, le ha tocado llevarse un zasca con cierto renombre. Y fue como respuesta al que las hermanas lanzaron previamente contra él en su docuserie. Nos referimos al histórico de la radio Tony Aguilar.

"Me he sentido la más estúpida del mundo"

María Pombo subió acompañada de Aguilar para dar un premio especial. Después de un buen rato ensayando, finalmente su intervención se limitó a asentir una de las frases del comunicador. Al bajar del escenario, especialmente furiosa, María se desahogó con su hermana: "¿Para qué lo hago? Me he sentido la mujer más estúpida del mundo. Yo creo que me quería ayudar porque estaba muy nerviosa, pero no me ha dejado hablar", comentaba. Mientras que Marta puntualizaba: "No estoy de acuerdo. No te dio ni un pasito, fue horrible".

La respuesta de Tony Aguilar

Días después del estreno del documental, el comentarista y locutor de radio ha contestado en su cuenta personal de redes sociales a Marta y María: "Queridas hermanas Pombo. Efectivamente María está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenía que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mí". La mayoría de los tuiteros mostraron su apoyo al veterano comunicador, criticando la actitud de las hermanas Pombo.