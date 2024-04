Harvard desvela las mejores bebidas para sustituir el café

¿Quién puede resistirse a un café de buena mañana para empezar el día? Una buena taza de esta bebida es una de las más consumidas en las primeras horas del día. Los beneficios del café son numerosos, pero no es menos cierto que a muchas personas no le sienta bien la ingesta de cafeína o simplemente no le gusta el sabor de esta bebida. Así que en este artículo te mostramos las mejores opciones que recomienda la universidad de Harvard para sustituir el café cada mañana.

En primer lugar es importante reconocer las propiedades y la composición de esta bebida. Gran parte del café es agua y está elaborado a base de los granos de la planta de café, que han sido previamente tostados.

La principal propiedad de esta bebida es que supone un fuerte estimulante para el sistema nervioso central, sobre todo por la cafeína. Así que es fácil que una taza de esta bebida te dé la energía necesaria para eliminar la somnolencia diurna.

En concreto un café expreso de 60ml tiene unos 80mg de cafeína, pero no es la única opción que puede aportarnos sustancias estimulantes tal y como los expertos de Harvard aseguran.

Café, el producto 'estrella' del desayuno / SD

Mate o infusión de yerba mate

Esta bebida principalmente consumida en Argentina y Paraguay es una da de las más populares en el mundo. Todo el mundo asocia a el mate a sudamérica y su popularidad sigue creciendo de manera exponencial.

Por este motivo es fácil encontrarla en los supermercados españoles. Esta bebida tiene una gran cantidad de mateína, una sustancia familia de la cafeína y que produce un efecto similar al café en nuestro cuerpo, eliminando la somnolencia. Aunque a algunas personas no les gusta por su fuerte sabor amargo.

Te negro y té verde

Otra de las opciones más populares entre las personas que no les gusta el café es el té verde y el negro. La teína tiene también propiedades similares al café y funciona como un estimulante para el sistema nervioso. El verde contiene menos teína que el negro, pero tiene catequinas que sirven para estimular la actividad metabólica.

Café de achicoria: sin cafeína

Los expertos de Harvard recomiendan esta bebida como otra de las sustitutas al café. Esta se elabora a raíz de la planta de Chichorium Intybus, secada, tostada y finalmente molida.

Café de achicoria / SD

La gran propiedad del café de achicoria es la insulina, que funciona como prebiótico en nuestro organismo. Su sabor es más dulce que el del café y además tiene propiedades antiinflamatorias según los últimos estudios en animales.

Té yaupon

Esta bebida de hierbas como el mate es originarios de Estados Unidos con un sabor similar al té verde.

El yaupon tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorios, además de contener cafeína. Asimismo la teobromina que contiene mezclada con la cafeína puede interferir con el sueño si se ingiere antes de dormir.

Té matcha japonés

Esta bebida, una variación del té verde, contiene compuestos fenólicos como el té verde tradicional o incluso en mayor cantidad.

En Japón es la infusión preferida para sustituir al café.