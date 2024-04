El chocolate de El Corte Inglés recomendado en dietas para adelgazar

Ponerse a dieta es muy difícil. Los resultados no siempre se ajustan a lo esperado y es complicado mantener la constancia al comer. Y es que muchas veces nos apetecen alimentos que están terminantemente prohibidos si queremos adelgazar. Entre ellos, generalmente, destacan los dulces.

El chocolate nos endulza la vida... pero generalmente engorda bastante. Todo un problema teniendo en cuenta que es uno de los alimentos más sabrosos que existen y siempre apetece probarlo. Afortunadamente Lindt, una de las marcas más prestigiosas del mundo, se ha empleado a fondo en producir una tableta que no nos haga ganar kilos y sea compatible con todas las dietas.

La tableta de chocolate negro 99% de Lindt que arrasa en El Corte Inglés

Chocolate Lindt Excellence 99% cacao / El Corte Inglés

La clave de este chocolate es que el 99% es cacao. Otros contienen más grasas y azúcares que hacen que engorden y tengan un impacto negativo en nuestra salud. Sin embargo, en este caso se ha conseguido un resultado mucho más saludable. Así lo comprueban los numerosos clientes que compran cada día la tableta en El Corte Inglés.

Este producto de Lindt elaborado en Francia con receta suiza, solo contiene pasta de cacao, cacao magro, manteca de cacao y azúcar moreno de caña, el más sano de los azúcares y representando apenas el 1%: no hay ningún otro tipo de edulcorantes añadidos. Obviamente el sabor es más amargo que el de otros chocolates, pero realmente merece la pena teniendo en cuenta sus propiedades.

¿Cuánto chocolate podemos o debemos comer cada día? ¿Cuáles son los beneficios?

Pasillos de un supermercado de El Corte Inglés / Diario de Ibiza

Aunque este chocolate no engorda tampoco es buena idea atiborrarse de un alimento que no es esencial en nuestra dieta. Los expertos recomiendan comer una onza (cuadrado) al día, lo cual no tiene ningún impacto negativo para la salud y nos da un pequeño momento dulce.

El cacao, además, tiene propiedades muy beneficiosas. Este alimento tiene propiedades antioxidantes que frenan el envejecimiento celular. Además refuerza la salud cardiovascular según ha comprobado un estudio reciente de Harvard. El CSIC ha descubierto, además, que mejora la flexibilidad arterial. Ahora por fin podemos comerlo sin que conlleve un exceso de grasa y azúcar.