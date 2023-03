Los chocolates Toblerone cambian para siempre y lo notarás en cuanto te hagas con uno de sus lingotes. La marca suiza ha introducido, por obligación, una importante novedad que puede pasarle factura en el medio plazo. Todo se debe al cambio de sede de su producción, pues hasta ahora se realizaba de forma íntegra en Suiza y ahora trasladan parte a Eslovaquia.

Este movimiento responde, indudablemente, a un intento de ahorrar costes en un país más barato que el suyo. Sin embargo, les va a salir caro. El gobierno de Suiza no ha recibido con agrado la noticia y ha prohibido a Toblerone incluir símbolos del país en los envases. El monte Cervino, el oso de Berna y la frase 'of Switzerland' desaparecen para siempre por esta norma del estado, que no quiere que marcas que producen fuera de sus fronteras utilicen gratuitamente sus iconos.

Así serán los nuevos envases de Toblerone: se acabó el monte Cervino

Todavía no se ha anunciado cómo evolucionarán los paquetes, pero lo que está claro es que perderán buena parte de su esencia. Hasta ahora asociábamos la marca al monte Cervino, esa montaña que aparece en el envase. Se trata del pico más alto de los Alpes con 4478 metros sobre el nivel del mar y todo un símbolo de Suiza.

Este país tiene un alto valor a nivel de marca y prueba de ello son marcas de relojes como Tissot o Swatch que incluyen la bandera en sus logotipos. Ahora Toblerone tendrá que ingeniárselas para subsistir sin el Cervino, que siempre había formado parte de su identidad, a pesar de que el chocolate seguirá siendo previsiblemente el mismo.