Bertín Osborne habla sobre su estado de salud

Bertín Osborne se ha mantenido en absoluto silencio desde que Gabriela Guillén diera a luz a su primer bebé. El cantante no reconoce al pequeño como su hijo, algo que sostiene ella desde que se publicó la noticia de su embarazo.

Bertín Osborne ha estado encerrado en su domicilio a raíz de este conflicto mediático por el que ha recibido muchas críticas, pero ha llegado el momento de romper su silencio. No solo está mal anímicamente, también está atravesando por un pequeño problema de salud.

El cantante y presentador asegura a través de sus redes sociales que ha padecido coronaviros: "no recuerdo haber estado tan mal antes". Bertín Osborne confirma que aún sigue sufriendo las secuelas que le ha dejado la COVID-19 en esta ocasión, motivo por el que ha tenido que reprogramar algunos de sus compromisos profesionales.

Ahora bien, el artista no quiere dejar tirado a su público de Alicante y mantiene el concierto que tiene fechado para el próximo 4 de febrero de 2024: "primero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto. Os veo el domingo, que está casi lleno", explica a través de Instagram.

Además, ha relatado con todo lujo de detalles cómo ha pasado la enfermedad: "Tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado siete u ocho días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenía".