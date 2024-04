El KAP: la nueva moda entre los famosos ¿Qué es?

Este verano ha ganado mucha popularidad una práctica que promete una experiencia transformadora a muchos niveles para la persona que la realiza. De hecho numerosos famosos e influencers han mostrado sus sesiones en Ibiza durante la llegada del buen tiempo. Hablamos del KAP pero, ¿qué es el KAP?

El KAP o el ‘yoga de la conciencia’

Esta práctica también es conocida como el ‘yoga de la conciencia’. El kundalini, con orígen indú, tiene por objetivo activar el primer chakra o Muladhara. Ahí se encuentra el denominado kundalini o mayor concentración de energía, representado por una serpiente enroscada. Según los especialistas nuestro sistema nervioso alcanza un estado de profunda relación cuando se activan los siete chakras a la vez

Para llegar a activar el kundalini se necesita un facilitador que pueda guiarte a través de las respiraciones, cantos y mantras por los que atravesarás en tu viaje hasta llegar a esa concentración de energía.

El ‘KAP’ que significa “Kundalini Activation Process’, es el proceso al que debes someterte para activar ese primer chakra. A través de un facilitador podrás estimular esa energía kundalini de tu persona. Algunos aseguran tener visiones del pasado o espasmos durante ese proceso de KAP.

Beneficios del KAP

Los aficionados a este tipo de práctica explican que la activación del kundalini ayuda a que cada personal alcance el máximo potencial físico, mental y emocional. Este estÁ en la zona del periné por la columna vertebral y hasta la coronilla con sesiones de unos 60 minutos.

La persona se tumba sobre una esterilla de yoga, cierra los ojos y escucha música relajante mientras el facilitador hace presiones sobre el periné y otros chakras para activarlos.

Los tipos de experiencia con la activación del Kundalini:

Experiencia energética: en ella, la persona se queda quieta, pero siente la energía correr por su cuerpo

Experiencia visual : se activa un tercer ojo que permite ver luces e imágenes, así como a presenciar viajes astrales

: se activa un tercer ojo que permite ver luces e imágenes, así como a presenciar viajes astrales Experiencia emocional : se expresan diferentes emociones aleatorias como la ira, el miedo y la alegría. Incluso, algunas personas sienten la necesidad de reír, llorar o gritar

: se expresan diferentes emociones aleatorias como la ira, el miedo y la alegría. Incluso, algunas personas sienten la necesidad de reír, llorar o gritar Experiencia kinestésica: se basa en los movimientos corporales como los estiramientos, el encorvamiento y los temblores

El KAP puede ayudar tras procesos de estrés o de rupturas amorosas por ejemplo. Además de disminuir el cansancio, mejorar la motivación, quitarse malos hábitos como dejar de fumar o despejar la mente ante el estrés. Tu cuerpo mejorará y esto siempre lo puedes unir a una alimentación sana para sentir un equilibrio espiritual. Así mejora tu salud física y tu salud mental.

Una de las facilitadoras de moda y más conocidas es Sulaika o Magali Dalix. En su Instagram se pueden ver imágenes de sesiones de KAP

"Aunque me veáis así, al terminar me he sentido más en calma que nunca conmigo misma. Me ha servido para conocerme un poco más" asegura en sus redes sociales Dulceida, después de acudir a una sesión de Kundalini con Magali Dix.

"KAP ha cambiado mi vida”, afirma Josef Ajram y añade: “Me ha ayudado a ajustar cosas en mi vida. No curamos nada. Me da tranquilidad que el Estado esté encima de esto porque quiere decir que hay interés por saber más”. Nagore Robles, Anabel Pantoja o Susana Molina… son otros famosos que han probado esta práctica.

Algunos biológos como Fernando Cervera de la Universidad de Valencia aseguran que no debe suponer ningún problema practicar KAP mientras “no supongan ningún problema siempre que no afecten a un tratamiento médico en curso”