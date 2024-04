Sofía Vergara busca novio: Su requisito más importante

Sofía Vergara se ha convertido en noticia en los últimos días por sus apariciones. La veterana actriz visitó España recientemente y acudió el El Hormiguero. Allí Pablo Motos le hizo una entrevista a la colombiana, que se convirtió en tendencia en las redes sociales por la polémica suscitada por el conductor del programa. Algo que no sorprende, por otra parte.

Asimismo Vergara también fue tendencia después de compartir varias fotos de una una celebración en Miami, en una lista de invitados entre los que destacaba: Leo Messi, Luis Suárez o Shakira.

La intérprete de Modern Family está de gira con motivo del estreno de Griselda, por ello está realizando tantas entrevistas tanto en Norteamerica como en España. Sin embargo la que más ha llamado la atención es la que tuvo en 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'.

Sofia Vergara y amigas, junto a los Messi y sus amigos. / Instagram

El hombre ideal para Sofía Vergara

La ya ex pareja de Joe Mangniello está considerada como una de las actrices más bellas y deseadas del mundo. Pese a la edad Sofía Vergara se cuida al mínimo detalle tal y como muestra habitualmente en sus redes sociales.

Vergara sorprendió durante esa entrevista con Andy Cohen, puesto que desveló algunos de los requisitos que busca a la hora de encontrar pareja: "¿Es esa la regla? ¿No pueden ser más jóvenes que tu hijo?", preguntó el periodista.

"Para mí no pueden tener menos de 50 años, yo tengo 51", insistió la actriz latinoamericana. Así que ya sabéis qué debéis tener para aspirar a una cita con Sofía Vergara.