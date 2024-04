"Sus pechos parecen dos balones de baloncesto"

First Dates es un programa especial, de esos que no tienen mucho misterio en su formato. Buscar pareja, amistad, un rollete o simplemente salir en la televisión un rato tienen esas cosas. Hay quien se lo toma de una manera y se encuentra con una cita que va con otra meta. Son cosas que pasan. El hecho es que estamos ante el programa más visto en Cuatro. Ya, cierto que se trata de la cuarta cadena nacional, pero buena señal para el restaurante de Carlos Sobera.

La fauna que entra por la puerta puede ser para dar de comer aparte. Hoy ponemos el foco en la cita que tuvieron Vanesa y Sergio. Ella, ilusa o no, empezó dejando clara una idea: "Creo que intimido a los tíos porque tengo una planta muy seria". No, no es que sea un cactus y ahora le podremos explicar a la buena de Vanesa el motivo real. La peluquera, a eso se dedica cuando no tiene citas a ciegas en la tele, quiso dejar claro cómo le gustan los hombres. "Estoy buscando un hombre muy hombre, con dos pares de huevos", dijo. A ver, querida, partamos de la base de que los hombres, por muy hombres que sean, suelen contar con dos huevos, no con dos pares (cuatro). Pero, oye, para gustos ya están los colores.

Bueno, a eso que llega Sergio. No sabemos si tiene un par de huevos, dos pares o qué le cuelga al madrileño, pero empezó fuerte. "Soy el doble de Nick Carter (el rubio natural), de los Backstreet Boys y las mujeres me gustan tumbadas. Estoy para comerme". Como cantante que es, tiene bastante amor propio. A Vanesa, por lo que sea, no le entró por los ojos: "¿En serio esto es lo que yo he pedido? Yo quería a alguien grande, tatuado y buenorro", exclamó. Él se conformaba con menos.

Con el punto de mira desviado

La cita transcurrió con relativa normalidad. A él se le iban los ojos muchas veces. Algunas quizá de manera destacada. "¿Te ha gustado mi pecho? No paras de mirarme", le soltó varias veces de manera insistente. Él lo negó de primeras, pero terminó reconociéndolo, claro: "Cómo no te voy a mirar las tetas, si parecen balones de baloncesto".

La cena terminó sin mucha historia, con ella tratando de mostrarse superior en todo momento. "Es muy feo eso de que siempre paguen los hombres, soy una mujer económicamente independiente y emocionalmente estable, elijo con quién estoy", dijo sin que nadie le preguntara. Al final, Sergio dijo que quería una segunda cita con esta "pepino de mujer". Ella, claro, lanzó la corona por los aires y se negó a volver a quedar con el cantante. Tendrán que volver a quemar el Tinder.